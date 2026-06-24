Nina Chuba: Hitze-Alarm für Open-Air-Konzert in Stuttgart

Sie ist eines der Highlights beim Kessel Festival 2026 in Stuttgart: Nina Chuba. Der deutsche Shootingstar tritt am Freitag (26. Juni) bei dem Event auf dem Cannstatter Wasen auf. Derzeit gibt die Sängerin die größten Konzerte ihrer Karriere. Zehntausende werden in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg dabei sein.

Allerdings findet der Gig auch unter außergewöhnlichen Bedingungen statt. Für die nächsten Tage ist in der ganzen Region extremes Hochsommerwetter vorhergesagt. Meteorologen rechnen für den Freitag mit einer Temperatur von bis zu 37 Grad.

Auch wenn das Konzert von Nina Chuba laut Veranstalter für 20.30 Uhr bis 22 Uhr angesetzt ist, kommt es schon zuvor zu starker Hitzebelastung mit sehr viel Sonnenschein und kaum Wolken. Auch in den Abendstunden ist noch mit hohen Temperaturen zu rechnen. Erste Prognosen sprechen von 32 Grad. Es wird ohnehin eine tropische Nacht mit einer Temperatur deutlich über 20 Grad.

Hitzeschutz für Konzert von Nina Chuba in Stuttgart

Es ist wichtig, dass sich Fans vorbereiten auf die starke Wärmebelastung. Wie schützt man sich vor der Hitze? Am besten Tetra-Paks oder kleine Plastikflaschen mitbringen, um sie aufzufüllen! Doch das ist nicht alles. Empfohlen wird auch, helle, luftige Kleidung aus atmungsaktiven Stoffen wie Baumwolle oder Leinen zu tragen und den Kopf mit einer Kappe zu schützen.

Um die Haut nicht zu großer Belastung auszusetzen, sollte zudem eine wasserfeste Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor (mindestens 30, eher 50) genutzt werden. Idealerweise sollte vor Beginn des Konzerts die direkte Sonne gemieden werden. Das ist allerdings kaum möglich, es gibt zumindest im Bühnenbereich wenig Sonnenschutz. Umso wichtiger ist es, sich mit Kleidung und Sonnencreme zu wappnen und ausreichend zu trinken.

Wichtig: Wer alkoholische Getränke konsumiert, sollte anschließend regelmäßig Wasser trinken, um Dehydrierung und Kreislaufproblemen vorzubeugen. Immerhin sind Hitze-Gewitter nicht zu erwarten.

Der Veranstalter des Kessel-Festivals hilft dem Publikum bei Schutzmaßnahmen. In einer Mitteilung heißt es: „Da für das Wochenende hohe Temperaturen erwartet werden, setzt das Festival auf zusätzliche Maßnahmen zum Hitzeschutz. Auf dem Gelände stehen mehrere Trinkwasserstationen zum kostenlosen Auffüllen von Flaschen bereit. Darüber hinaus gibt es Sonnencremespender, zahlreiche Schattenbereiche sowie einen Wassersprenkler der Feuerwehr zur Abkühlung.“

Das Konzert von Nina Chuba beim Kessel Festival in Stuttgart ist zwar offiziell bereits ausverkauft, es gibt aber noch Tagestickets für das Festival bei Eventim. Karten zu Originalpreisen nur für den Chuba-Gig bekommt man dazu im FanSale von Eventim.