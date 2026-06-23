Konzerte von Limp Bizkit: Tickets, Zeiten und Setlist

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Limp Bizkit kommen nach Deutschland. Nach zwei Festivalslots beim Rock am Ring und Rock im Park spielt die Nu-Metal-Band Open-Air-Konzerte in Mönchengladbach und Berlin. Die Musiker Florida haben seit ihrer Gründung 1994 mehr als 50 Millionen Tonträger verkauft. Nach dem Tod von Bassist Sam Rivers 2025 gehen sie weiterhin auf Tour. Zu welchen Zeiten Fred Durst und John Otto auf die Bühne kommen und ob es noch Tickets gibt, erfahrt ihr hier.

Mönchengladbach

Tickets und Zeiten

Am 23. Juni steht das erste Konzert in Mönchengladbach an: Der SparkassenPark wird zur Metal-Pilgerstätte. Einige Tickets sind noch ab knapp 90 Euro erhältlich – im offiziellen Fan-Weiterverkauf von Eventim auf FanSale sogar bereits ab 46 Euro.

Der Einlass beginnt um 17 Uhr. Die erste Supportband Death By Romy spielt um 18:15 Uhr, danach folgt Ecca Vandal um 19:15 Uhr. Limp Bizkit stehen um 20:25 Uhr auf der Bühne.

Anfahrt

Der SparkassenPark liegt Am Hockeypark 1, 41179 Mönchengladbach. Die Parkplätze P4, P5, P6 und P7 werden je nach Veranstaltungsgröße betrieben und kosten 7 Euro.

Wer dem Navi über die Zufahrtstraße „Am Nordpark, 41069 Mönchengladbach“ folgt, gelangt direkt zu Parkplatz P4.

Wer das Auto zu Hause lässt, kann die Buslinien 007, 008, 014, 017 und 035 nutzen. Die nächstgelegenen Haltestellen sind „Mönchengladbach Nordpark“, „Nordpark Busbahnhof“, „Belgrader Straße“ und „Enscheder Straße“. Nach Open-Air-Konzerten verkehrt regulär ein Shuttle-Service zum Hauptbahnhof Mönchengladbach.

Berlin

Tickets und Zeiten

In Berlin spielen Limp Bizkit am 24. Juni auf der Parkbühne Wuhlheide. Tickets zur freien Platzwahl gibt es ab 100 Euro; sie sind noch nicht ausverkauft.

Der Einlass beginnt um 16:30 Uhr. Die Supportbands Death By Romy und Igorrr spielen ab 18:15 Uhr, danach performen Limp Bizkit.

Anfahrt

Die Parkmöglichkeiten rund um die Parkbühne Wuhlheide sind stark begrenzt. Entlang der Straße „An der Wuhlheide“ kann beidseitig geparkt werden, die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird jedoch dringend empfohlen.

Die S-Bahn S3 in Richtung Erkner hält an der Haltestelle Bahnhof Wuhlheide – von dort sind es rund 12 Gehminuten zur Parkbühne. Zusätzlich fahren die Tramlinien 27, 60, 61 und 67 bis zur Haltestelle „Freizeit- und Erholungszentrum“. Sonderfahrten über den S-Bahnhof Schöneweide sind mit der Zusatzkennung „E“ (60E und 67E) gekennzeichnet.

Mögliche Setlist

In diesem Sommer hat die Band größtenteils Festival-Shows gespielt. Daher ist anzunehmen, dass bei den Headline-Konzerten eine ausführlichere und veränderte Setlist zum Einsatz kommt. Wer sich schon einmal einstimmen möchte, kann die Setlist ihres Rock-am-Ring-Auftritts vom 5. Juni als Orientierung nutzen:

Sweet Child o’ Mine (Guns N’ Roses Cover)

Show Me What You Got

Hot Dog

Break Stuff

My Generation

Rollin’ (Air Raid Vehicle)

Re-Arranged

Gold Cobra

My Way

Boiler

Behind Blue Eyes (The Who Cover)

Nookie

Full Nelson

Faith (George Michael Cover)

Take a Look Around

Break Stuff (gemeinsam mit Slay Squad)