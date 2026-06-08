Olivia Rodrigo singt mit Robert Smith? Goth-Intuition pur

Olivia Rodrigo hat sich gerade die ultimative Teenager-Fantasie erfüllt: Erst singt man Robert Smith ein Lied darüber, wie unglücklich man ist – dann bekommt man von ihm eine Umarmung. Die Popkönigin und die Cure-Legende taten sich für ein Überraschungsduett bei ihrem unangekündigten Wochenend-Set beim Primavera Sound in Barcelona zusammen und spielten ihre Koop von ihrem neuen Album – mit dem durch und durch Robert-Smith-haften Titel „What’s Wrong With Me?“

Was für ein wunderschöner Moment generationsübergreifender Goth-Verbundenheit. Der Düsternis-Gott der Achtziger strahlte vor Stolz und Freude, als er neben ihr stand und diesen großartigen neuen Song sang, den er mit inspiriert hatte. Wer hat nicht schon davon geträumt, eine Liste all seiner Probleme zu schreiben, um Robert Smith zu fragen, was eigentlich mit einem nicht stimmt? Und wer hat nicht davon geträumt, dass Robert die eigenen Worte zurücksingt und einem versichert, dass alles gut wird? Hut ab vor Olivia, dass sie diese Fantasie wahr gemacht hat. You seem pretty sad for a goth so in love.

Olivia hat offensichtlich nicht übertrieben, als sie immer wieder betonte, wie tief ihr neues Material von den Cure beeinflusst ist. Beim Primavera Sound sang sie ihren grandiosen Nummer-eins-Hit „Drop Dead“ mit der Zeile „You know all the words to ‚Just Like Heaven,‘ and I know why he wrote them“ – und sang dann ein Duett mit dem Mann, der sie geschrieben hat. Und zwischendurch spielte sie auch noch einen Song, der buchstäblich „The Cure“ heißt. Was für eine großartige Rockstar-Freundschaft. Das Schönste der Welt, ein perfekter Traum.

Glastonbury als Auftakt

Das Robertrigo-Duett war die Fortsetzung ihres gemeinsamen Moments letzten Sommer beim Glastonbury Festival in England, fast auf den Tag genau ein Jahr zuvor. „Er ist wahrscheinlich der beste Songwriter, der je aus England hervorgegangen ist!“, verkündete Liv, als Smith die Bühne betrat – eine Überraschung, die niemand hatte kommen sehen. Nach dem gemeinsamen Auftritt nannte sie ihn „den coolsten, nettesten, wunderbarsten Mann überhaupt.“ Sie spielten „Just Like Heaven“ und „Friday I’m in Love“, während sie ein T-Shirt trug, auf dem stand: „You know all the words to ‚Just Like Heaven’… or do you“? Fast ein Jahr sollte es dauern, bis alle verstanden, wohin diese Zeile führte – als sie „Drop Dead“ veröffentlichte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wer die Cure erst seit Kurzem kennt, sollte sich klarmachen: Robert Smith macht so etwas so gut wie nie. Nicht in den Achtzigern, nicht in den Neunzigern, nicht heute. Das passiert einfach nicht. Er war immer großzügig und freundlich gegenüber jüngeren Künstlern, aber öffentliche Solidaritätsbekundungen dieser Art meidet er. Ihn auf einem Festival auftreten und den Song von jemand anderem singen zu sehen? Ein echter Schock. Zugleich aber ein Maßstab für seinen Respekt und seine Bewunderung für Rodrigo als Künstlerin.

„What’s Wrong With Me?“ klang genau richtig für diese zwei melancholischen Stimmen. „I went to the doctor and she said I was fine“, sangen sie. „Tried meditation with a bottle of wine / It’s like somebody put a weight on my chest / I should talk to a friend, but I can’t get out of bed / My head is spinning and my stomach is sick.“ Ja, dieses Mädchen hat definitiv die Cure gehört. Die ganze Atmosphäre des Songs ist im Grunde: „You know all the words to ‚Disintegration,‘ and I know why he wrote them.“

Die Details stimmen

Rodrigo trifft wie immer die kleinen Details. Schön, wie sie davon singt, das Bett nicht verlassen zu können – ein durch und durch Robert-Smith-Dilemma, schließlich war er schon immer so vernarrt in Zeilen wie „I wish I’d stayed asleep today“ oder „must have been asleep for days.“ Tatsächlich ähneln ihre Symptome denen in „Close to Me“ so sehr, dass dieses Duett einer Konsultation beim Spezialisten gleichkommt.

Im Laufe der Jahre hat Smith nur eine handverlesene Auswahl an Kollaborationen mit seinen Adepten gemacht – etwa mit Chvrches, The Twilight Sad, Crystal Castles, Gorillaz und Tweaker. Auf einem Billy-Corgan-Soloalbum sang er ein bizarres Bee-Gees-Cover; außerdem hatte er einen Gastauftritt bei Blink-182, was seinen Sinn für Humor beweist. Und Mick Jagger hat gerade bekannt gegeben, dass Smith auf dem neuen Rolling-Stones-Album „Foreign Tongues“ Backing Vocals beisteuert – wahrscheinlich das Einzige, was das Stones-Album mit Olivias gemein haben wird.

Aber diese Robertrigo-Duette sind ein seltener und bewegender Anblick. Sie ist eine lebenslange Cure-Besessene – wer hat die Aufnahmen vergessen, auf denen sie im Auto zu „Boys Don’t Cry“ abrockt? Sie ist eine ehrfürchtige Fangirl, die zu Robert Smith immer aufgeschaut hat, ihn auf der Bühne voller Staunen beobachtet. Doch als sie bei Glastonbury zusammen auftraten, war das Seltsamste für langjährige Cure-Fans, wie glücklich er wirkte – von einem Ohr zum anderen grinsend, was man wirklich nicht alle Tage sieht. Es war so rührend, ihn so viel Spaß haben zu sehen. Nach Glastonbury postete sie ein Foto von ihnen backstage… beim Schnapstrinken. Das Letzte, was man je erwartet hätte – und genau deshalb war es so grandios.

Ihr erster Feature-Song

Ein Jahr später kamen sie zurück, um ihren Song zu singen. „Es ist meine erste Kollaboration!“, sagte sie am Samstag zum Primavera-Publikum und ließ die Spannung steigen, bevor sie ihren Gast enthüllte. „Ich bin so unglaublich stolz darauf – ich kann nicht fassen, dass dieser Song existiert, mit der Person, mit der er existiert. Ich bin einfach so fucking überwältigt!“

Niemand wusste, dass es Robert war, bis er für den zweiten Vers auf die Bühne kam – obwohl wir alle es aus dem Insider-Witz hätten erraten können, als sie singt „I’m staring at the ceeei-ling.“ (Die Cure-Greatest-Hits-CD hieß „Staring at the Sea“.) Es ist der vierte neue Song, den sie von ihrem mit Spannung erwarteten Album vorab präsentiert hat, das diese Woche erscheint: „You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love“. Für sie ist es ein erster Feature-Auftritt, für ihn ist es gleichermaßen ungewöhnlich. Smith war ohnehin beim Primavera Sound – The Cure headlineten das Festival am Freitag, ihr erster Auftritt seit ihrem Magnum Opus „Songs of a Lost World“ von 2024, einem ihrer besten Alben überhaupt. Ihr Primavera-Set steckte voller Raritäten wie der famosen Single „Mint Car“ von 1996, die sie seit einem Jahrzehnt nicht mehr gespielt hatten, dazu Hits wie „Pictures of You“, „Fascination Street“, „The Lovecats“ – und ja, natürlich, „Just Like Heaven“.

Eines der vielen Robert-Smith-Paradoxe ist, dass er immer der ultimative depressive, schniefende Brit-Goth-Wuschelkopf war – und dennoch seine treuesten Fans unter den New-Wave-Mädchen Südkaliforniens der Achtziger fand. Seine Balladen über verregneten englischen Weltschmerz schlugen ausgerechnet im Land von Sonne und Surf ein. „Ich erinnere mich an die „Kiss Me“-Tour, als wir in Los Angeles waren“, sagte Smith 2004 gegenüber ROLLING STONE. „Mädchen zogen sich aus und legten sich vor den Bus, damit wir nicht wegfahren konnten. Und ich dachte: ‚Das ist wirklich nicht das, was ich mir vorgestellt hatte, mit dieser Band zu machen.’“

Robert und seine Fangirls

Aber Robert hatte immer den tiefsten Respekt vor diesem Publikum, selbst als es weitaus schicker gewesen wäre, diese Fangirls zu belächeln. Die Kids in America entdeckten die Cure mit dem Synthpop-Banger „Let’s Go To Bed“ von 1982 – über ein Paar, das die halbe Nacht streitet, obwohl sie eigentlich nur Kamillentee und ein paar Stunden Schlaf brauchen. Smith erinnerte sich: „Plötzlich wurde ‚Let’s Go To Bed‘ ein großer Hit, vor allem an der Westküste, und wir hatten ein junges, überwiegend weibliches, teenagerhaftes Publikum. Es ging von intensiven, bedrohlichen, psychotischen Goths zu Menschen mit perfekt weißen Zähnen. Es war ein sehr seltsamer Übergang, aber ich genoss ihn. Ich fand es wirklich komisch.“

Es ergibt also Sinn, ihn die Fackel an Olivia weitergeben zu sehen, die das SoCal-New-Wave-Fangirl schlechthin verkörpert. Sie hatte schon immer eine Leidenschaft für diese Musik, wie man in Achtziger-Jahre-Bangern wie „So American“, „Deja Vu“ oder „Love Is Embarrassing“ hört. Oder „Drop Dead“ – der Song würde auf „Blue Sunshine“ passen, dem absolut perfekten Goth-Makeout-Album von Smiths Nebenprojekt The Glove. (Wetten, dass „Punish Me With Kisses“ auf der Jukebox in dieser Bar lief.) Mit „What’s Wrong With Me?“ hat Olivia die Grenze vom Fan zur Kollaborateurin überschritten. Das ist ein gewaltiger Vertrauensbeweis von dem Teenager-Angst-Poeten, der uns „Seventeen Seconds“ und „The Head On The Door“ geschenkt hat. Aber er nimmt Rodrigo und ihre Musik ernst – genauso wie er sein weibliches Publikum immer ernst genommen hat. Er hat ihr wirklich gezeigt, wie dieser Trick funktioniert.

Er kennt auch den Humor hinter dem Schmerz melancholischer Trauersongs. Einer meiner liebsten Cure-Live-Momente überhaupt war vor ein paar Jahren im Madison Square Garden, als sie „Lovesong“ spielten und der gesamte Saal den Refrain mitsang: „I will ALWAYS love youuuu!“ Kaum war der Song vorbei, kündigte er an: „Das nächste Stück heißt ‚And Nothing Is Forever‘.“ Oh, Robert. Hör niemals auf.

Robertrigo für immer

Einige von uns hatten gehofft, er würde am Samstag bei Olivia bleiben und „Happier“ oder „Favorite Crime“ singen – aber leider sollte es nicht sein. (Also… das „Sour“-Coverprojekt? Passiert das noch oder was? Es begann so vielversprechend mit David Byrne, der „Drivers License“ coverte, und dann… pfffft.) Je mehr Olivia-Songs er singt, desto besser. Diese beiden sollten einfach weitermachen – man stelle sich nur vor, wie großartig ein Mashup aus „Drop Dead“ und „The Hanging Garden“ wäre. („Pressed up in the bathroom line / Cover my face as the animals cryyyy“?) Olivias Verbindung zu Robert hat vielleicht schon „Why Can’t I Be You?“-Dimensionen erreicht – aber mehr Macht ihr. Für die meisten von uns, die die Cure lieben, ist Robert Smith jemand, zu dem wir mit unserer adoleszenten Verzweiflung kommen, ein Vertrauter und Mentor, und irgendwie glauben wir in unserem Innersten, dass er uns versteht. Wir bringen ihm unsere traurigsten Geheimnisse. Ihn Seite an Seite mit Olivia stehen zu sehen, während er ihre Geheimnisse in die Welt singt? Das ist Goth-Intuition. Robertrigo für immer.