Waldbrand-Schock in Malibu: Diese Stars mussten evakuiert werden

In Südkalifornien wütet erneut ein verheerender Waldbrand, der auch die exklusiven Wohngegenden von Malibu erreicht hat. Viele Stars aus der Film-, Musik- und Unterhaltungsbranche mussten daher jetzt evakuiert werden – darunter auch die 78-jährige Cher.

Wie eine Sprecherin der „New York Times“ mitteilte, wurde die Sängerin zusammen mit ihren Haustieren in ein Hotel untergebracht, um sich vor weiteren Gefahren zu schützen. Ihre Evakuierung erfolgte in den frühen Morgenstunden am Dienstag (10. Dezember), als das Feuer sich unaufhaltsam näherte. Das „Franklin Fire“, das in der Nacht zum Montag ausgebrochen ist, breitet sich vor allem durch starke Winde mit hoher Geschwindigkeit aus. Bisher es hat bereits mehr als 12.000 Quadratkilometer Land in Mitleidenschaft gezogen. Besonders betroffen ist die berühmte Küstenstraße, der Pacific Coast Highway.

Dieser Geburtstag findet wahrscheinlich nicht Daheim statt

Auch der Schauspieler Dick Van Dyke („Mary Poppins“) teilte mit, dass er gemeinsam mit seiner Frau und seinen Tieren evakuiert worden sei. Der Schauspieler berichtete über Facebook, dass er sich in Sicherheit befinde und hoffe, dass die Situation schnell unter Kontrolle gebracht werden könne. Außerdem vermisse er noch seinen Kater Bobo. Mit seinen 98 Jahren zählt er zu den ältesten Größen Hollywoods. Seinen 99. Geburtstag am 13. Dezember wird er jetzt aber wahrscheinlich nicht Zuhause feiern können.

„Beängstigende Zeiten“

Oscar-Gewinnerin Mira Sorvino („Geliebte Aphrodite“, 1996) ist ebenfalls von den Bränden betroffen. Sie teilte auf X mit, dass sie, ihre Kinder und ihre Tiere das Haus verlassen mussten. „An alle meine Malibu-Freunde und -Nachbarn, ich hoffe, ihr seid alle in Sicherheit. Wir wurden mitten in der Nacht evakuiert.“ Ihr, ihren Kindern und den Tieren gehe es gut. „Beängstigende Zeiten“ fügt die 57-Jährige hinzu.

Auch die Häuser von Barbra Streisand, Lady Gaga, Beyoncé und Jay-Z sollen sich in der Evakuierungszone befinden. Ob sie auch vor den Flammen fliehen mussten, ist bisher nicht bekannt.

Szenen wie in Malibu vor sechs Jahren

Die kalifornische Feuerwehr konzentriert sich derzeit auf die Bekämpfung der Flammen. Über 700 Einsatzkräfte sind in den betroffenen Gebieten mobil, um das Ausmaß der Zerstörung weiterhin einzudämmen. Laut „dpa“ seien Mindestens sieben Gebäude in Malibu zerstört.. Weiteren Medienberichten zufolge mussten mindestens 18.000 weitere Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Das „Franklin Fire“ erinnert somit an das verheerende Unglück 2018, als ein ähnlicher Brand in Malibu über 1.500 Gebäude dem Erdboden gleichmachte, darunter zahlreiche Anwesen prominenter Persönlichkeiten wie Thomas Gottschalk, Miley Cyrus und Gerard Butler.