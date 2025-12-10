Cher und der „Age Gap Shock“: Warum Altersunterschiede polarisieren

Was haben Nina Hagen, Madonna, Mariah Carey und natürlich Heidi Klum gemeinsam? Richtig: Sie waren oder sind mit deutlich jüngeren Männern liiert. Ein Tuschel-Thema nicht nur für internationale Boulevard-Medien. Auch im privaten Bereich ist der sogenannte „Age Gap Shock“ immer wieder ein Theken-Gespräch wert.

In diesem Kontext sorgt Pop-Legende Cher erneut für Schlagzeilen: Nach Berichten englischer Tabloids plant die Sängerin angeblich, ihren Partner Alexander „AE“ Edwards vor ihrem 80. Geburtstag zu heiraten.

Während Insider behaupten, Cher sehe ihren runden Geburtstag als idealen Moment, diese Beziehung offiziell zu machen, weist ihr Management die Berichte vorerst zurück.

Cher steht nicht allein

Die Verbindung zu dem 39-jährigen Ex-Rapper und Def-Jam-Label-Manager besteht nun seit drei Jahren – und der Altersunterschied von rund vier Jahrzehnten spielt für Cher, wie sie immer wieder betont, „null Rolle“.

Mit dieser Haltung steht die Sängerin in der Popwelt keineswegs allein. Auch Kolleginnen wie Madonna, Mariah Carey, Jennifer Lopez oder Kylie Minogue haben öffentlich Beziehungen zu deutlich jüngeren Partnern geführt. Madonna etwa war mehrfach mit wesentlich jüngeren Tänzern liiert, Mariah Carey verband eine langjährige Beziehung mit Bryan Tanaka, und auch Jennifer Lopez und Kylie Minogue machten immer wieder mit Beziehungen auf sich aufmerksam, in denen die Altersdifferenz „zugunsten“ der Frauen ausfiel.

Im deutschen Sprachraum sind in diesem Kontext neben Heidi Klum (mit Tom Kaulitz), Jenny Elvers (mit Marc Terenzi), Helene Fischer (mit Tänzer Thomas Seitel) sowie Ina Müller (mit Johannes Oerding) öffentlich bekannt geworden. Es gilt die Formel: Je größer die Age Gap, desto gesellschaftlich „brisanter“.

Solche Partnerschaften stehen für ein Thema, mit dem etablierte Künstlerinnen gesellschaftliche Erwartungen brechen. Als mediale Aufreger taugen solche Liaisons gleichwohl weiterhin.

Souveräner Umgang mit Kritik

Cher bleibt im Umgang mit Kritik an ihrer Beziehung gewohnt souverän. In früheren Interviews und auf Social Media machte sie klar, dass Außenstehende keinerlei Einfluss auf ihr Privatleben haben: „Sie leben nicht mein Leben“, betonte sie etwa in einem Interview mit dem US-TV-Sender CBS.

Edwards wiederum hebt immer wieder hervor, dass für ihn weder Chers Alter noch ihre außergewöhnliche Karriere ein „Hindernis“ darstellen. Die beiden verbindet nach eigenen Aussagen Lebensfreude, Humor und gegenseitige Inspiration.

Erstmals schlenderten die beiden im Jahr 2023 gemeinsam bei der Versace-Fall-Show über den roten Teppich, wo sie sich offen, vertraut und sichtlich verliebt präsentierten.

Ob die beiden tatsächlich in absehbarer Zeit vor den Traualtar treten, bleibt noch unbestätigt. Ihre Beziehung zeigt, dass Altersunterschiede in der heutigen Popkultur bis auf Schlagzeilen im „Vermischten“ kaum noch Auswirkungen haben.