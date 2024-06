Von 14. bis 25. Mai haben in Cannes die 76. internationalen Filmfestspiele stattgefunden. Am letzten Abend lieferten Alexander Edward (AE), Travis Scott und Southside sich bei der Afterparty eine hollywoodreife Rauferei. Cher scheint ihren Freund gern in Aktion zu sehen – auf X verkündet sie, dass sie sogar stolz auf ihn sei.

Es ist nicht ganz klar, was zu der Schlammschlacht zwischen Alexander Edward, Travis Scott und Southside geführt hat. Wie ein Insider Billboard erzählt haben soll, sei der Streit zunächst zwischen Scott und Edwards entfacht. Durch Southsides Einmischen soll es dann zur Prügelei gekommen sein.

Hier die Party-Schlägerei sehen:

Cher ist total verknallt in ihren Alexander Edward

Cher, die ebenfalls vor Ort war, schwärmte am Samstag (1. Juni) auf X von dem Körpereinsatz ihres 40 Jahre jüngeren Freundes. „Ich bin stolz auf Alexander. Er hat den Kampf gegen zwei Männer nicht angefangen, er hat ihn beendet, ich muss ihn lieben“, schrieb sie verliebt.

Von ihren Fans bekommen sie und AE Zuspruch: „Das wissen wir, er ist so höflich und stilvoll, wie du es bist. Wir sind stolz auf euch beide zusammen“, schreibt einer zu Chers Statement. „Ja, steh zu deinem Mann. Wünsche euch das Beste 👌❤️“, befürwortet eine andere.

Dass es auf dem Video nicht danach aussieht, als würde der 38-Jährige die Situation deeskalieren, sondern eher andersherum, scheint auf X zumindest niemanden zu interessieren. Die User:innen sind hin und weg vom „Power-Pärchen“.

Edwards über Cher: „Meine Schlampe […]“

„TMZ“ versuchte aus Edwards nach dem Abend neue Details zum Hahnenkampf herauszuquetschen. „Wie Future sagt: ‚Was auch immer bei mir los ist, meine Schlampe ist mit dabei’“, antwortete er auf die Frage, wie Cher wohl auf seine Rauferei reagiert haben muss. „Meine Frau – aber die Lyrics sind die Lyrics“, fügt er hinzu, um das Future-Zitat abzuschwächen.

Zwischen ihm, Travis Scott und Southside, sei inzwischen alles gut wieder gut, wie er dem „TMZ“-Reporter versichert. „Ich will nicht kämpfen, ich will so einen Scheiß nicht anzetteln […]“, aber: „Ich werde mich und meine Leute schützen“, sagt er.