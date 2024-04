Im Dezember 2023 beantragte Sängerin Cher eine vorübergehende Vollmacht über ihren Sohn, einschließlich seiner Finanzen. Elijah Blue Alman ist der jüngste Sohn der Sängerin und der gemeinsame Sohn des 2017 verstorbenen Sängers Gregg Allmann.

Die Pop-Ikone befürchtet, Elijah würde sein Geld für Drogen ausgeben, da er an einer Sucht leide und mental instabil sei. Im Januar 2024 lehnte ein Gericht in Los Angeles Chers Antrag auf eine Vormundschaft ab.

Kurz darauf stellte sie erneut einen Antrag. Am 11. Juni 2024 soll ein Gericht nun abermalig entscheiden, ob Cher die Vormundschaft über ihren Sohn bekommt.

Dem „People“-Magazine zufolge hat Elijah am 04. April 2024 Einspruch gegen das Vorhaben seiner Mutter eingelegt. Dabei gab er zu, Probleme mit Sucht gehabt zu haben, betonte aber gleichzeitig, dass er nicht psychisch krank sei.

Sollte das Gericht sich für eine Vormundschaft entscheiden, schlägt Elijah seine Frau Marieangela King als Vormund vor. Das Paar ist seit Dezember 2013 verheiratet, hatte jedoch zwischenzeitlich schon einmal die Scheidung eingereicht.

Seine Mutter sei auf keinen Fall die richtige Wahl, um seine Finanzen und Eigentümer zu verwalten, erklärte Elijah.

„I have seen her suffer with depression in the past and I do not believe that she is capable of making appropriate decisions for my estate.“