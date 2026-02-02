Cher wird geehrt und vergibt irrtümlich Grammy falsch

Cher trat bei den Grammys als Special Guest auf, um den Lifetime Achievement Award entgegenzunehmen und einige Weisheiten an Generationen von Musikern weiterzugeben. Die Musiklegende erhielt Standing Ovations, bat das Publikum jedoch, sich während ihrer Rede wieder zu setzen.

„Ich wusste schon mit fünf Jahren, was ich werden wollte, und mit 19 war ich berühmt und hatte in meinen Zwanzigern eine der beliebtesten Shows“, sagte Cher. „Aber mir war nicht klar, wie hart meine Karriere und mein Leben werden würden. Und ich sage nicht: ‚Oh, ich Arme‘, aber wie auch immer. Entweder war ich eine Verliererin oder ich gewann einen Oscar. Ich bin sicher, viele von Ihnen im Publikum wissen, wovon ich spreche.“

Sie fügte hinzu: „Anfang der Achtziger wurde es so schlimm, dass ich nach Las Vegas gehen musste. Damals nannte man das ‚Elefantenfriedhof‘. Dann wurde ich von meinem Label fallen gelassen. Ein anderes Label nahm mich unter Vertrag und ich nahm einen Song namens ‚Believe‘ auf. Ich war die erste Künstlerin, die Autotune verwendete. Wir nannten es damals noch nicht so. Es gab noch kein Auto-Tune – es war eine Pitch-Maschine. Ihr wisst doch, wovon ich rede, oder?“

Cher: „Gebt eure Träume nicht auf“

Cher fuhr fort, nachdem die Kamera die Gelegenheit verpasst hatte, zu Charli XCX zu schneiden, und gab einen Rat, der für jeden Künstler im Publikum gelten könnte. „Das Einzige, was ich euch sagen möchte, das Einzige, was ich euch mit auf den Weg geben möchte, und ich bin schon lange in diesem Geschäft“, sagte sie. „Gebt eure Träume niemals auf, egal was passiert. Lebt sie, seid sie, und wenn es jetzt noch nicht klappt, wird es bald klappen. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Danke.“

Cher verließ kurz die Bühne und schien etwas überfordert von der zusätzlichen Verantwortung, Kendrick Lamar und SZA den Preis für die „Aufnahme des Jahres“ für ihre Zusammenarbeit „Luther“ zu überreichen. Als sie den Gewinner bekannt gab, den die 79-Jährige zunächst mit Luther Vandross (eine Inspiration für den Song) verwechselte, korrigierte sich Cher schnell und entschuldigte sich bei den Produzenten des Songs, Jack Antonoff und Sounwave.

Cher, die nun selbst zweimalige Grammy-Gewinnerin ist, nahm den Preis zuletzt im Jahr 2000 für „Believe“ mit nach Hause, das als beste Dance-Aufnahme ausgezeichnet und auch für die Auszeichnung „Aufnahme des Jahres“ nominiert war.