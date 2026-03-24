J. Cole nennt Drake-Backlash eine „ganze Kampagne“ und sagt, er sei „angewidert“

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Warum Sie unbedingt das neue Album von King Krule hören sollten

J. Cole spricht offen über den Fallout aus dem explosiven Beef zwischen Drake und Kendrick Lamar – und rechnet dabei mit dem ab, was er als opportunistische Kritik im Deckmantel des Kommentars sieht.

In einem kürzlich aufgetauchten Clip aus seinem Gespräch mit Cam’ron für eine kommende Folge des Podcasts „Cam’rons Talk With Flee“ reflektiert der Rapper aus North Carolina darüber, wie schnell die Szene gespalten war, als der Battle eskalierte.

Cole zufolge zog der Streit zwischen Drake und Kendrick Lamar klare Fronten – viele sprachen damals von einem aufziehenden Hip-Hop-Bürgerkrieg.

Wie in der Politik

„Sofort wurde die Welt wie Politik“, sagte Cole in dem Gespräch, das für Dienstag (24. März) geplant ist. „Du bist entweder Demokrat oder Republikaner, entweder Kendrick oder Drake, und du musst Stellung beziehen. Und ich war derjenige, den es in beide Richtungen angewidert hat, so gut wie.“

Dann legte er nach und kritisierte scharf, was er als koordinierten Versuch wahrnimmt, Drakes Vermächtnis kleinzumachen: „Es ist widerlich, wie die Leute diese Gelegenheit genutzt haben, um entweder zu zeigen, was sie die ganze Zeit wirklich über Drake gedacht haben, oder einfach draufzuhauen, den Typ in den Dreck zu ziehen und eine Erzählung zu erschaffen, als wäre er nicht großartig. Das war eine ganze Kampagne – und ist es wahrscheinlich bis heute noch.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gleichzeitig erkannte Cole den unbestreitbaren Aufstieg von Kendrick Lamar im Nachgang an. Vom Erfolg von „GNX“ über hochkarätige Momente wie „The L.A. Pop Out: Ken & Friends“ bis hin zu einer viel beachteten Super-Bowl-Halftime-Show war Lamars kulturelle Dominanz unübersehbar – untermauert durch mehrere Grammy-Gewinne.

Coles zerrissene Loyalität

Cole gab zu, hin- und hergerissen zu sein, da er persönliche Verbindungen zu beiden Künstlern hat. „Aber ich hasse es auch für Drake und ich hasse, wie die Welt sich gegen ihn wendet.“ Dennoch drückt er Drake die Daumen für ein großes Comeback in diesem Jahr – mit dem lang erwarteten Album „Iceman“, von dem Cole hofft, dass es „durch die Decke geht“.

Der Beef zwischen Drake und Kendrick Lamar gilt als eine der prägendsten modernen Rivalitäten im Hip-Hop: geprägt von vernichtenden Diss-Tracks, tief persönlichen Seitenhieben und einem Stimmungsumschwung in der Öffentlichkeit, der Lamar begünstigte. Im Nachgang sah sich Drake wachsender Kritik ausgesetzt, während Kendricks Status neue Höhen erreichte.

J. Cole, der zwischen den Fronten stand, hatte zunächst selbst zur Spannung beigetragen – durch seinen Auftritt auf Drakes „First Person Shooter“ und einen kurzen Ausflug in den Konflikt mit einem eigenen Diss-Track, den er später zurückzog. Er entschied sich stattdessen, sich aus dem Schlagabtausch herauszuhalten und inmitten des Chaos für Besonnenheit einzutreten.

Ursprung dieser Geschichte

Diese Geschichte wurde ursprünglich auf VIBE veröffentlicht.