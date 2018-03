Am 20. März 2018 würde Chester Bennington seinen 42. Geburtstag feiern. Noch immer stehen Fans und Bandmitglieder von Linkin Park unter Schock wegen des Suizids des Sängers. Die Witwe Benningtons, Talinda, steckt derweil in Vorbereitungen zum Ehrentag des Verstorbenen. Darüber hat „Metal Hammer“ berichtet.

Talinda Bennington richtet sich an die sozialen Medien um Sensibilität für das Thema psychische Gesundheit zu schaffen. Die Seite 320 Change Direction unterstützt sie dabei. Fans mögen am 20. März ein Foto mit erhobener Hand und den Worten „I Am The Change“ posten.

So sollen die fünf Zeichen emotionalen Wohlbefindens aufgezeigt weden: Pass auf dich auf, teile dich mit, engagiere dich, entspanne dich und sei dir bewusst.

To honor @ChesterBe Bday-I’m asking you to Change Direction. On March 20th,Post a pic holding up your hand 🤚, which symbolizes you know the 5 signs of emotional well-being. Write “I AM THE CHANGE” on your hand. Bcuz the change begins within ourselves https://t.co/bZ2yDAq3y1

— Talinda Bennington (@TalindaB) March 7, 2018