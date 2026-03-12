Die 12 besten Songs von Linkin Park (mit Chester Bennington)

Seid ihr bereit für „den besten Song, den Linkin Park je gemacht haben“?

Die Musik von Linkin Park beschäftigt sich seit langem mit Themen wie Entfremdung, inneren Dämonen und persönlichem Leid. Was den Suizid des Leadsängers Chester Bennington zu einem besonders tragischen und schweren Verlust macht. Benningtons Stimme klang oft wie ein Kampf zwischen Dunkelheit und Licht, da er plötzlich von zarter, subtiler Verletzlichkeit zu sengenden, rauen Schreien wechselte.

„Das beeindruckendste Talent, das ich je live gesehen habe“, schrieb Rihanna in einem Instagram-Tribut an Bennington. „Eine Stimmgewalt!“ Hier blicken wir zurück auf 12 wichtige Songs der Band, die diese Stimme der Welt zugänglich gemacht hat.

„One Step Closer“ (2000)

„Was den Text angeht, ist er selbsterklärend“, sagte Linkin-Park-Sänger Mike Shinoda 2000 gegenüber Billboard. „Ich denke, das ist einer der Gründe, warum er so gut ankommt.“ Schon ihre Debütsingle hatte alle Elemente, die Linkin Park zu einer Rap-Rock-Sensation machen sollten. Verstimmte Gitarren. Kratzende Turntables. Teils gesungene, teils gerappte Angst und ein Refrain („Everything you say to me/Takes me one step closer to the edge/And I’m about to break!“), der die Grenze zwischen Verletzlichkeit und Wut auslotete.

„Der Song entstand zu einer Zeit, als wir im Studio waren. Und unser Privatleben und unsere Musik uns ziemlich unter Druck setzten“, fuhr Shinoda fort. „Wir waren sozusagen am Ende unserer Kräfte.“ Jahre später verriet Shinoda, dass der Song von einem Plattenproduzenten handelte, der Bennington davon überzeugen wollte, die Band zu verlassen und eine Solokarriere zu starten.

„Crawling“ (2001)

Der klaustrophobische, brodelnde Song „Crawling“ rückt Bennington in den Mittelpunkt. Und ermöglicht es ihm, die in den unangenehmen Strophen beschriebene Anspannung mit zusammengebissenen Zähnen voll und ganz zum Ausdruck zu bringen. Bennington erzählte dem Rolling Stone, dass „Crawling“ und ähnlich thematisierte Songs seine Art waren, Bilanz über die schwierigen Phasen seines Lebens zu ziehen.

„Es ist leicht, in diese Falle zu tappen – ‚ich Armer, ich Armer‘“, Bennington sagte 2002. „Daher kommen Songs wie ‚Crawling‘: Ich kann mich selbst nicht ertragen. Aber in diesem Song geht es darum, Verantwortung für seine Handlungen zu übernehmen. Ich sage an keiner Stelle ‚du‘. Es geht darum, dass ich selbst der Grund dafür bin, dass ich mich so fühle. Es gibt etwas in mir, das mich runterzieht.“

„Papercut“ (2001)

In einem 2013er- Interview mit dem Radiosender Monster Radio RX 93.1 aus Manila beschrieb Chester Bennington „Papercut“ als „die Identität der Band“ und als seinen Lieblingssong von Linkin Park. Der explosive Eröffnungstrack ihres bahnbrechenden Debütalbums Hybrid Theory setzte neue Maßstäbe für den Metal im neuen Jahrtausend. „Am Anfang war es mein Ziel, so viel Melodie wie möglich in die Musik zu bringen“, sagte Bennington. „Die Band war wirklich sehr, sehr gut im Hip-Hop. Und sehr gut darin, Rockmusik zu schreiben. Aber bevor ich dazu kam, gab es nicht viel Melodie. Als wir zu diesem Song kamen, war der Refrain so cool. Und die Worte dahinter waren so cool, dass ich melodisch nicht viel tun musste, bis wir ihn am Ende umdrehten. Das hat viel Spaß gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass dieser Song wirklich die Stimmung der Band einfing.“

„In the End“ (2001)

Dieser mitreißende Hit aus „Hybrid Theory“ schaffte es auf Platz zwei der Billboard-Charts. Die beste Platzierung der Band in den Hot 100 ihrer Karriere. Bennington gab jedoch zu, dass er zunächst nicht davon überzeugt war. „Ich war nie ein Fan von ‚In The End‘ und wollte ehrlich gesagt nicht einmal, dass es auf dem Album erscheint“, sagte der Sänger 2012 gegenüber V Music . „Wie sehr habe ich mich geirrt? Aber jetzt liebe ich ‚In the End‘ und finde es einen großartigen Song.“

„Faint“ (2003)

Linkin Parks mitreißende zweite Single aus „Meteora“ handelt von Mike Shinodas Analyse einer zerbrochenen Beziehung. Begleitet von Chester Benningtons Forderung: „Ich kann nicht mehr fühlen wie früher! / Dreh mir nicht den Rücken zu / Ich werde mich nicht ignorieren lassen!“ „Faint“ verbindet hochglänzende Streicher und knallharte Riffs zu einem großartigen Ergebnis.

„Breaking the Habit“ (2004)

„Breaking the Habit„ war die fünfte Singleauskopplung aus ihrem zweiten Album ‚Meteora‘ aus dem Jahr 2003, das mit weltweit 27 Millionen verkauften Exemplaren den Sophomore Slump vermied.

„Numb/Encore“ mit Jay-Z (2004)

Im Jahr 2004 sprengte Linkin Park erneut die Grenzen zwischen Rap und Rock, als sie sich mit niemand Geringerem als Jay-Z zusammentaten. Ursprünglich für ein MTV-Special gedacht, führte das Projekt schließlich zu einer Mashup-EP mit dem Titel „Collision Course“. Eine Sammlung von sechs Songs, die Linkin-Park-Songs mit verschiedenen Klassikern des New Yorker MC kombiniert.

Es wurde die zweite EP, die jemals die Billboard 200 erreichte. Und ihre einzige Single „Numb/Encore“ (eine neue Version des Linkin-Park-Songs „Numb“ aus dem Jahr 2003) war das krönende Highlight. Jays Verse tanzen über dem glitchigen Beat, und Benningtons Gesang – der von zartem Singen zu einem harten Knurren übergeht – ist die perfekte Ergänzung. „Bei der Zusammenarbeit mit Jay gab es überhaupt kein Ego“, sagte Mike Shinoda gegenüber MTV News über die Zusammenarbeit insgesamt. „Wenn ich ihn bat, etwas auf eine bestimmte Weise zu spielen oder eine Gesangslinie hier oder dort einzufügen, tat er das gerne.“

„What I’ve Done“ (2007)

Für ihr drittes Album „Minutes to Midnight“ tat sich Linkin Park mit dem legendären Produzenten Rick Rubin zusammen. Der ihnen half, ihre Nu-Metal-Wurzeln hinter sich zu lassen. Die Lead-Single „What I’ve Done“ fasste den neuen Ansatz der Band zusammen, indem sie den Fokus auf Benningtons Gesang verlagerte. Und nicht mehr auf das Zusammenspiel zwischen seiner hohen Stimme und Mike Shinodas Reimen. Der Sänger bewegt sich von Verletzlichkeit zu Verzweiflung. Und thematisiert Reue vor einem bedrohlichen, hypnotischen Piano-Riff. „Wir entfernen uns von vielen der vorhersehbaren Sounds, die wir in der Vergangenheit hatten“, sagte Bennington in einem Interview mit MTV nach der Veröffentlichung der Single.

„Bleed It Out“ (2007)

Dieser Track aus dem 2007 erschienenen Album „Minutes to Midnight“ fasst Linkin Parks völlige Missachtung stilistischer Grenzen zusammen. Und wechselt zwischen rap-artigen Strophen von Mike Shinoda und Chester Benningtons mitreißenden melodischen Rock-Refrains. „Als es endlich fertig war“, erzählte Shinoda dem Magazin Kerrang! über den Song, ‚sagte ich zur Band: ‚Ich glaube, niemand außer uns hätte einen Song wie diesen schreiben können. Das ist ein verdammt bizarrer Death-Party-Rap-Hoedown!’“

„The Catalyst“ (2010)

„Wir wollten einen Track, der repräsentativ für das Album ist. Und zeigt, in welche Richtung es gehen wird. Dieser Song war genau das Richtige“, erklärte Bassist Dave ‚Phoenix‘ Farrell gegenüber MTV News die Entscheidung der Band, „The Catalyst“ als erste Single aus ihrem 2010 erschienenen Album ‚A Thousand Suns‘ zu veröffentlichen. ‚Es ist ein Risiko. Aber es lohnt sich‘, sagte er. Der Song markiert einen klaren Bruch mit dem Sound der Band aus den frühen 2000er Jahren. Und kombiniert drängenden Synth-Pop mit einem industriellen Touch, der an Nine Inch Nails erinnert.

„Burn It Down“ (2012)

„Burn It Down“ beginnt in einer Dunstwolke, deren surrende Synthesizer sich schließlich zu einer stark verzerrten Keyboardmelodie vereinen, die an eine mit Gaze umhüllte Umkehrung des Riffs aus ‚In the End‘ aus dem Jahr 2000 erinnert.

Das Album, auf dem er vorgestellt wurde, das von Rick Rubin produzierte „Living Things“, war in gewisser Weise eine Rückkehr zu den Wurzeln. Weg von den ausgefallenen Konzepten und dem genreübergreifenden Stil des Vorgängers „A Thousand Suns“ aus dem Jahr 2010.

„In der Vergangenheit haben wir uns bewusst von dem entfernt, was wir zuvor gemacht haben. Aber hier ist die Energie eindeutig ähnlich wie bei ‚Hybrid Theory‘“, sagte Bennington 2012 gegenüber ROLLING STONE. Die subtileren Texturen und Benningtons leidenschaftlicher, aber dennoch präzise abgestimmter Gesang auf „Burn It Down“ waren jedoch ein Zeichen dafür, wie sehr die Band als Musiker gewachsen war, seit sie fast zwölf Jahre zuvor in den Mainstream des Rock gestürmt war.

„Heavy“ feat. Kiiara (2017)

„Ich erinnere mich, wie Chester hereinkam und sagte: ‚Hey, wie geht’s dir heute?’“, erzählte Mike Shinoda dem Magazin „Billboard“ über die Songwriting-Session, aus der dieser herzliche, langsame Pop-Track aus ihrem letzten Album „One More Light“ hervorging. ‚Und er sagte: ‘Oh, mir geht’s gut.‘ Wir hingen ein paar Minuten zusammen rum. Und dann meinte er: ‘Weißt du was? Ich muss ehrlich sein. Mir geht es nicht gut. Ich bin nicht okay. Es passiert einfach zu viel in meinem Leben. Ich fühle mich wie unter Wasser.’“ Der Song, in dem Bennington gemeinsam mit der Popsängerin Kiiara den Gesangspart übernimmt, erreichte Platz 50 der Hot 100.