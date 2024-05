Childish Gambino kommt zum ersten Mal im Rahmen seiner „The New World Tour“ nach Deutschland. Der Musiker und Schauspieler wird vier Konzerte im November in Köln, Hamburg, Berlin und München spielen.

Neues Childish-Gambino-Album im Sommer

Der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Donald Glover heißt, hat kürzlich seine Fans mit einer Reihe von Überraschungen begeistert. Er veröffentlichte das Album „Atavista“ am Montag (13. Mai), welches bereits im März 2020 als unfertiges Studioalbum auf seiner Website erschien, kurz darauf aber wieder runtergenommen wurde. Eine Woche später tauchte es dann unter dem Namen 3.15.20 wieder auf zahlreichen Streaming-Diensten auf und wurde nun unter dem neuen Namen wiederveröffentlicht. Im Zuge der Ankündigung teilte der 40-Jährige ein Musikvideo für den Song „Little Foot Big Foot“, welchen er gemeinsam mit Young Nudy aufgenommen hat.

Darüber hinaus kündigte er ein komplett neues Album für diesen Sommer an. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es bisher allerdings noch nicht.

„The New World Tour“ auch in Deutschland

Die 2024er „The New World Tour“-Tournee wird den Musiker, Regisseur, Produzent und Schauspieler auch in deutsche Gefilde bringen. Und zwar wird er im November in Köln, Hamburg, Berlin und München auftreten.

Childish Gambino live – Termine im Überblick:

04.11.2024 – Köln, Lanxess Arena

06.11.2024 – Hamburg, Barclays Arena

13.11.12024 – Berlin, Uber Arena

21.11.2024 – München, Olympiahalle

Tickets

Die Tickets für Childish Gambinos Shows werden ab Donnerstag, den 16. Mai, um 10 Uhr im Eventim-Vorverkauf erhältlich sein.

Mehr zu Donald Glover

Neben seinen musikalischen Projekten hat sich Childish Gambino in den vergangenen Jahren auch seiner Schauspielkarriere gewidmet. Er beendete die Fernsehserie „Atlanta“ mit einer vierten Staffel, brachte mit der EP „Swarm“ eine dazugehörige limitiere Serie heraus und lieferte zum Film „Mr. & Mrs. Smith“ (von 2005) ein Reboot. Außerdem wird Glovers kommendes „Star Wars“-Projekt „Lando“ zu einem Spielfilm gemacht.