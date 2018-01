Chris Cornell: Die Friedhofs-Betreiber haben eine dringende Bitte an die Fans

Der Hollywood Forever Cemetery ist die letzte Ruhestätte von Chris Cornell, auf dem Friedhof in Los Angeles wurde der am 18. Mai 2017 verstorbene Soundgarden-Sänger beerdigt. Da sehr viele Prominente dort beerdigt wurden, gilt der „Hollywood Forever Cemetery“ als Pilgerstätte für Fans – und das wurde den Verantwortlichen ein wenig zu viel.

Die Witwe Chris Cornells, Vicky, postete einen Brief der Direktorin, in dem sie darum gebeten wird, positiv auf die Soundgarden-Fans einzuwirken. Denn die würden dort Videos drehen. Und das ist laut Gemeindeordnung „strikt verboten“.

Dabei versucht Friedhofs-Direktorin Noelle Berman sehr sanft die Gesetze zu erklären, erklärt, dass die Betreiber selbst Fans Cornells wären: „I know you love Chris Cornell fans! We do too!!! They are always respectful of his space and leave sweet gifts and notes. However, Hollywood Forever has a strict filming policy. Rule 17 on the Rules and Regulations states that Hollywood Forever controls all representations of our cemetery. This includes filming. We do not allow unpermitted filming anywhere on the grounds.“

Schließlich gehe es, wie bei jedem Friedhof darum, die Totenruhe zu wahren und den Angehörigen ein sicheres Gefühl zu geben.

Mit der Verbreitung des Briefs auf Twitter möchte Vicky Cornell nun mit dafür sorgen, dass die Pilger die Regeln beachten – so sehr sie ihre verstorbenen Stars auch lieben: