Friedhof: Hier findet Dieter Thomas Heck seine letzte Ruhe

Am Freitag ist Dieter Thomas Heck beigesetzt worden. Der am 23. August im Alter von 80 Jahren verstorbene Showmaster hat seine letzte Ruhe in Stahnsdorf bei Berlin gefunden.

Die Beisetzung am 30. August wurde vom Anwalt Christian Schertz bestätigt: „Dieter Thomas Heck wurde im Rahmen einer Urnenbeisetzung im engsten Familienkreis auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf beigesetzt. Die Ruhestätte bietet nun Freunden, Wegbegleitern und Fans die Möglichkeit, an seinem Grab Abschied zu nehmen.“

Auf dem Friedhof in Stahnsdorf ist Heck nun in prominenter Gesellschaft. Dort sind nämlich auch Manfred Krug, Heinrich Zille und Theodor Fontane begraben.

Der Grabstein Dieter Thomas Hecks ist imposant – fast so groß wie der Entertainer selbst war (1,86 Meter). Außerdem ziert den Stein eine Inschrift mit dem Künstlernamen, nicht den bürgerlichen, Carl Dieter Heckscher.

Eingraviert ist darin auch „Im Anfang war das Wort“, eine Textpassage aus dem Johannesevangelium.