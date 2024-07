Chris Cornells Witwe teasert unveröffentlichten Cover-Song

Zum 60. Geburtstag des verstorbenen Chris Cornell gab es nach langer Zeit wieder einen Eindruck von bisher unbekannter Musik aus seinem Nachlass. Seine Witwe, Vickys Cornell, postete auf Instagram einen Höreindruck eines Covers des Soundgarden-Frontmanns von Tracy Chapmans Klassiker „Fast Car“.

Dazu schrieb sie eine herzerwärmende Botschaft:

„Chris wäre heute 60 Jahre alt geworden. Obwohl alle, die ihn geliebt haben, traurig sind, dass er nicht mehr da ist, seid ihr alle, die Fans, die ihn dazu gemacht haben, der er war, deren Liebe sein Vermächtnis am Leben erhält. Dafür bin ich Euch allen sehr dankbar. Obwohl ich mich am besten an ihn als den wunderbaren Ehemann, Vater und Menschen erinnere, der er war, möchte ich sein ganzes Leben und alles, was er uns gegeben hat, feiern. (…) Er ist eine Ikone, und er hat uns allen so viel gegeben – seine einzigartige Stimme, seine Poesie, seine Kreativität. Sein Leben war ein Geschenk für so viele. Und wie ihr sicher schon gehört habt – es wird noch mehr kommen!!! Wir teilen dies, um euch allen für eure Liebe und Unterstützung zu danken und gemeinsam zu feiern.“