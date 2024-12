Soundgarden: Verbliebene Mitglieder spielen bei Benefizveranstaltung

Der Tod von Frontmann Chris Cornell im Jahr 2017 bedeutete das Ende von Soundgarden. Die verbliebenen Mitglieder spielten nun allerdings nochmal gemeinsam.

Soundgarden spielen für Chris Cornell

Gitarrist Kim Thayil, Bassist Ben Shepherd und Schlagzeuger Matt Cameron kamen am vergangenen Wochenende für eine Benefizveranstaltung in Seattle zusammen. Unter dem Anagramm Nudedragons, das Soundgarden bereits 2010 einmal genutzt hatten, spielten sie ein kleines Reunion-Konzert. Gemeinsam mit Sängerin Shaina Shepherd, die schon 2020 mit Thayil auf der Bühne stand, boten sie sie Songs aus der Anfangszeit ihrer Karriere. Ihre erste Ansprache an das Publikum: „Das ist für Chris.“

Überraschungsgast: Duff McKagan

Die letzte Besetzung von Soundgarden spielte ihre allererste Single „Hunted Down“ von 1987, die später auf der Debüt-EP „Screaming Life“ erschien. Außerdem gab es „Flower“ und „Beyond The Wheel“ vom ersten Album „Ultramega OK“ (1988), „Outshined“ vom Durchbruch „Badmotorfinger“ (1991), sowie „Kickstand“ vom Grunge-Erfolgswerk „Superunknown“ (1994). Bei letzterem erhielt die Band Unterstützung von Guns-N’-Roses-Bassist Duff McKagan, der den Gesang beisteuerte. Abschließend spielten die Musiker mit beiden Sänger:innen den MC5-Song „Kick Out The Jams“.

Bei der „SMooCH“-Veranstaltung sollte Geld für das Seattle Children’s Hospital gesammelt werden. Das Event findet jedes Jahr statt. Kim Thayil, Ben Shepherd und Matt Cameron spielten nur wenige Auftritte zusammen, seit Chris Cornell sich im Mai 2017 das Leben nahm. Sie brüten allerdings offenbar seit Jahren an der Zusammenstellung eines finalen Albums, an dem sie bereits vor Cornells Tod zusammen mit diesem arbeiteten. Das aktuellste Album ist „King Animal“ von 2012, welches als Comeback-Werk nach sechzehn Jahren musikalischer Stille folgte.