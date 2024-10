Starttermin für neuen Film von Christopher Nolan steht

Mit „Oppenheimer“ landete Christopher Nolan im letzten Jahr einen Treffer und räumte damit gleich zwei Oscars ab. Nun plant er seinen nächsten Film wieder bei den Universal-Studios im IMAX-Format zu produzieren. Und nicht nur das: Laut „Deadline“ gibt es auch schon einen Starttermin. So wird das noch unbenannte Filmprojekt ab 17. Juli 2026 auf der großen Leinwand zu sehen sein.

Neuer Nolan-Film: Gerüchte um die Story

Anfang des Jahres gab es bereits erste Spekulationen, dass Nolan eine Neuauflage der legendären britischen Sci-Fi-Serie „Nummer 6“ plane. Laut „Moviepilot“ setzt der Regisseur schon seit den 2000er Jahren alles daran, die Geschichte um einen ehemaligen Geheimagenten, der aus einem geheimnisvollen Dorf fliehen will, neu zu inszenieren. Doch so reizvoll eine Neuinterpretation des Stoffes wäre, es wird nicht Nolans nächster Film sein!

Borys Kit vom „Hollywood Reporter“ teilte auf X, dass sich der Film um eine Vater-Sohn-Geschichte drehen werde. Das erwies sich aber als Falschinformation, wie Kit wenig später klarstellte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Matt Damon ist mit dabei!

Was jedoch feststeht: Matt Damon wird vor der Kamera stehen. Für Nolan und Damon wird es das dritte Mal sein, dass die beiden zusammenarbeiten. In „Interstellar“ war er als unerwarteter Gaststar auf einem fernen Planeten dabei, für „Oppenheimer“ schlüpfte er in die Rolle des Leslie R. Groves. Der Filmemacher setzt generell auf eine vertraute Crew: Christian Bale und Cillian Murphy lockte er schon mehrfach vor die Kamera.

Derzeit gibt es weder Informationen über den Inhalt des neuen Nolan-Films noch über die Figuren der Geschichte. Auch weitere Besetzungsmitglieder wurden bisher nicht genannt.