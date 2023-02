Fans vermuten Christian Bale in „The Flash“-Trailer

Foto: Warner Bros.. All rights reserved.

Christian Bale in seiner wohl bekanntesten Rolle: Als Bruce Wayne/Batman in „The Dark Knight Rises“

Der Trailer zum angekündigten „The Flash“-Film, der beim Super Bowl ausgestrahlt wurde, wird derzeit im Netz heiß diskutiert. Darin wollen Fans Christian Bale als Batman auf seinem Batmobil erkannt haben – Bale spielte ihn zwischen 2005 und 2012 in der „The Dark Knight“-Trilogie von Christopher Nolan.

Der Film kommt voraussichtlich am 22. Juni in die deutschen Kinos. Regie beim ersten Solofilm über den DC-Charakter „The Flash“ führte „Es“-Regisseur Andy Muschietti. Mittlerweile ist der Trailer auch bei YouTube zu sehen.

Ezra Miller übernimmt die titelgebende Hauptrolle, darüber hinaus sind sowohl Ben Affleck, als auch Michael Keaton als Batman zu sehen. Möglich macht diese Comebacks das bei Superhelden-Filmen neuerdings so beliebte „Multiversum“. Beide Schauspieler verkörperten schon in der Vergangenheit den Fledermaus-Mann, Affleck 2016 und 2017, und Keaton in den Batman-Filmen von Tim Burton 1989 und 1992. Ob nun ein dritter Batman dazukommt, Christian Bale, bleibt abzuwarten.