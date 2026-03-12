„Halte das nicht mehr aus“: Neil Young rettet sich in neue Songs – gegen Trump

Neil Youngs öffentlicher Kalender wurde letzten Monat leergefegt, als er seine Europatournee mit den Chrome Hearts absagte. Untätig war er deswegen aber nicht. In einem neuen Beitrag auf den Neil Young Archives lässt Young seinem Frust über das aktuelle politische Klima freien Lauf – und verrät, dass er an seinem nächsten Album bereits weit vorangekommen ist.

„Dieses Land schmerzt mich so sehr“, schreibt er. „Die Politik heute ist für mich so traurig und deprimierend. Ich halte das nicht mehr aus. Ich kann rausgehen und meine Gefühle dazu zum Ausdruck bringen. Wir haben den schlechtesten Präsidenten in der Geschichte unseres Landes. Was wir jeden Tag kriegen, ist eine miese TV-Show, produziert von DJT … Jetzt bin ich zum Glück wieder im Studio und nehme mit den Chrome Hearts ein neues Album auf. Ich liebe die Songs und das Gefühl von Leben und Liebe. Musik ist. Bisher haben wir acht neue Songs. Sie bewegen mich.“

Youngs jüngstes Album ist „Talkin‘ to the Trees“ aus dem Jahr 2025, das ebenfalls mit den Chrome Hearts eingespielt wurde. „‚Talkin‘ to the Trees‘ zeigt Neil Young, wie er Bilanz zieht, während er auf die Achtzig zugeht – ein trotzig unordentliches Bekenntnis für alle, die ihn in der Vergangenheit festnageln wollen“, schrieb ROLLING STONEs Rob Sheffield in einer Drei-Sterne-Rezension. „Er zielt hier nicht auf ein großes Werk ab – er nimmt seine neue Band einfach mit ins Studio und schaut, wo die Reise hinführt. Die könnte am Ende überall enden. Long may they – and he – run.“

Klassiker statt neues Material

Young und die Chrome Hearts tourten letzten Sommer quer durch Nordamerika, spielten von „Talkin‘ to the Trees“ aber nichts außer „Silver Eagle“. Dafür packten sie die wütende Anti-Trump-Abrechnung „Big Crime“ aus, die unterwegs entstanden war. Der Rest des Sets bestand aus Klassikern wie „Ambulance Blues“, „Cowgirl In The Sand“, „Old Man“ und „Southern Man“ sowie Raritäten wie „Long Walk Home“, „Name of Love“ und „Sun Green“.

Eine Europatournee war ab dem 19. Juni in Manchester geplant und sollte am 16. Juli in Codroipo, Italien, enden – 14 Konzerte insgesamt. „Ich habe beschlossen, eine Pause einzulegen, und werde Europa diesmal nicht bereisen“, schrieb er seinen Fans am 6. Februar, als er alle Termine absagte. „Danke an alle, die Tickets gekauft haben. Es tut mir leid, euch zu enttäuschen, aber das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich spiele wirklich gerne LIVE und bin gerne mit euch und den Chrome Hearts zusammen. LOVE Neil, bleibt gesund.“

In einer späteren Antwort auf einen Fan-Brief lieferte er etwas mehr Kontext für seine Entscheidung. „Ich höre auf meinen Körper“, schrieb er. „Deshalb habe ich abgesagt.“

Hoffnung auf baldige Rückkehr

Außerdem betonte er, dass seine Touringtage noch nicht für immer vorbei seien. „Viele meiner Auftritte auf der Love Earth Tour 2025 waren transzendent“, schrieb er an einen anderen Fan. „Ich hoffe, bald wieder mit ihnen auf der Straße zu sein. Was für eine wunderbare Band!“