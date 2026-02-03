Chuck Negron ist tot: Three-Dog-Night-Sänger mit 83 gestorben

Chuck Negron starb in seinem Haus in Studio City, Kalifornien, im Kreise seiner Familie, wie ein Vertreter des Künstlers mitteilte. Obwohl keine Todesursache angegeben wurde, hieß es in einer Erklärung, dass der Sänger jahrzehntelang an der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) litt und in seinen letzten Monaten an Herzversagen erkrankte.

Von der Bronx nach Hollywood

Geboren am 8. Juni 1942 in Manhattan, New York City, sang Negron in Doo-Wop-Gruppen und spielte Basketball, während er in der Bronx aufwuchs. Nach der High School wurde er für Basketball am Allan Hancock College in Santa Maria, Kalifornien, und später an der California State University in Los Angeles rekrutiert.

Nachdem er in Los Angeles gelandet war, begann Negron, die Musikindustrie Hollywoods zu erkunden. 1967 gründete er zusammen mit Danny Hutton und Cory Wells Three Dog Night. Mit Wurzeln in R&B, Rock’n’Roll und Doo-Wop landete die Gruppe ihren ersten großen Hit mit „One (Is The Loneliest Number)“, geschrieben von Harry Nilsson, und erreichte Platz fünf der Billboard Hot 100.

21 Top-40-Hits in Folge

Die Band sollte zwischen 1969 und 1975 21 aufeinanderfolgende Top-40-Hits mit Songs erzielen, die von anderen Musiker:innen geschrieben wurden, darunter das zweifach Grammy-nominierte „Joy to the World“ (Hoyt Axton), „Eli’s Coming“ (Laura Nyro), „Mama Told Me Not to Come“ (Randy Newman) und „An Old-Fashioned Love Song“ (Paul Williams).

In einer Titelgeschichte des Rolling Stone von 1972 wurde Three Dog Night als „die Entdecker, in dem Sinne, dass sie sie in die Pop-Charts brachten, von Nyro, Nilsson, Newman und sogar Elton John und Bernie Taupin“ beschrieben. Dabei wurde angemerkt, dass jeder Song, den die Gruppe auf einem Album veröffentlichte, „durch Album-Airplay und Radiostationen-Reaktionen wahrscheinlich zu einer Hit-Single wird“. Als die Band begann, jede Headline-Show auszuverkaufen, erzielten die Dogs höhere Einnahmen als Größen wie Sly and the Family Stone, Creedence Clearwater Revival, Elvis Presley und sogar die Rolling Stones.

Der Absturz durch Heroinsucht

Dann, auf dem Höhepunkt der Karriere der Band, brach der wilde Erfolg aufgrund von Negrons Kämpfen mit Drogenmissbrauch und Heroinsucht zusammen. Eine Zeit lang lebte der Sänger in der Skid Row von Los Angeles, nachdem er die Millionen, die er verdient hatte, für Drogen ausgegeben hatte.

Die Gruppe löste sich 1976 auf und fand 1982 wieder zusammen, bevor sie 1985 nach Negrons Rückfall erneut auseinanderging. Hutton und Wells machten unter dem Banner Three Dog Night weiter, und Hutton, das einzige verbliebene Originalmitglied, tourt noch heute.

Der Weg zurück ins Leben

Nach 37 Reha-Aufenthalten und 13 Jahren gelang es Negron 1991, clean zu werden. Er startete eine Solokarriere und veröffentlichte zwischen 1995 und 2017 sieben Alben. Die extremen Höhen und Tiefen seiner Reise dokumentierte er in seinem Buch von 1999, Three Dog Nightmare.

2015 starb sein Bandkollege Cory Wells an Blutkrebs. Nach jahrzehntelanger Entfremdung von Hutton trafen sich Negron und Hutton letztes Jahr „in einem rechtzeitigen Versuch, sich zu entschuldigen und das Kriegsbeil zu begraben“, wie es in einer Erklärung hieß.

In einem Interview mit der Las Vegas Sun von 1998 reflektierte Negron darüber, was er zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere vom Leben wollte: „Ich habe gelernt, dass es für mich nichts bringt, rauszugehen und zu versuchen, 50 Nummer-1-Platten zu machen oder weitere 90 Millionen Platten zu verkaufen. Ich weiß, was mich erfüllt: Die Arbeit zu machen, Musiker zu sein, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, für meine Familie zu sorgen und meine Prioritäten in Ordnung zu haben.“

„Man muss inneren Frieden finden; man muss sich mit den Gaben, die man hat, den Fehlern, die man hat, auseinandersetzen und lernen, sein Leben anzunehmen“, sagte der Sänger. „Ich bekomme mehr vom Leben, als ich jemals hatte, und zwar genau deswegen.“