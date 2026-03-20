Chuck Norris: Fragen zur Todesursache

Chuck Norris verstarb nur kurze Zeit nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus in Hawaii. Was wir über seinen Tod wissen – hier lesen

von 
Artikel Teilen
Actionheld und selten auch Sänger: Chuck Norris

Actionheld und selten auch Sänger: Chuck Norris Foto: Getty Images. CBS Photo Archive. All rights reserved.

ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Chuck Norris ist tot. Der Kampfkünstler, der seine Karriere im Karate in eine jahrzehntelange Präsenz als eine der prägenden Figuren des Actionkinos überführte, wurde 86 Jahre alt.

„Mit großer Trauer teilt unsere Familie den unerwarteten Tod unseres geliebten Chuck Norris am gestrigen Morgen“, heißt es in einer auf Instagram veröffentlichten Erklärung. „Wir möchten die näheren Umstände nicht öffentlich machen, bitten aber darum, zu wissen, dass er im Kreis seiner Familie war und ruhig gehen konnte.“

In der Mitteilung wird er nicht nur als öffentliche Figur beschrieben: „Für viele war er ein Kampfkünstler, Schauspieler und Inbegriff von Stärke. Für uns war er ein fürsorglicher Ehemann, Vater und Großvater, ein enger Bruder und der Mittelpunkt unserer Familie.“

Norris starb am Donnerstag auf Hawaii, wenige Tage nach seinem 86. Geburtstag. Berichten zufolge war er zuvor wegen eines medizinischen Notfalls im Krankenhaus behandelt worden, soll sich dort aber in stabiler Verfassung befunden haben.

Das Statement zum Tod von Chuck Norris:

„Mit schwerem Herzen teilt unsere Familie das plötzliche Ableben unseres geliebten Chuck Norris am gestrigen Morgen. Wir möchten die Umstände privat halten, aber bitte wissen Sie, dass er im Kreis seiner Familie war und in Frieden gegangen ist.

Für die Welt war er Kampfkünstler, Schauspieler und ein Symbol der Stärke. Für uns war er ein hingebungsvoller Ehemann, ein liebevoller Vater und Großvater, ein außergewöhnlicher Bruder und das Herz unserer Familie.

Er lebte sein Leben mit Glauben, Zielstrebigkeit und einer unerschütterlichen Hingabe an die Menschen, die er liebte. Durch seine Arbeit, seine Disziplin und seine Freundlichkeit inspirierte er Millionen von Menschen weltweit und hinterließ bei vielen einen bleibenden Eindruck.“

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Die Todesursache wird womöglich nicht bekannt gemacht werden, da die Familie die Todesumstände privat halten will.

Themen aus dem Artikel:
Chuck Norris