Chuck Norris: Fragen zur Todesursache

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Chuck Norris ist tot. Der Kampfkünstler, der seine Karriere im Karate in eine jahrzehntelange Präsenz als eine der prägenden Figuren des Actionkinos überführte, wurde 86 Jahre alt.

„Mit großer Trauer teilt unsere Familie den unerwarteten Tod unseres geliebten Chuck Norris am gestrigen Morgen“, heißt es in einer auf Instagram veröffentlichten Erklärung. „Wir möchten die näheren Umstände nicht öffentlich machen, bitten aber darum, zu wissen, dass er im Kreis seiner Familie war und ruhig gehen konnte.“

In der Mitteilung wird er nicht nur als öffentliche Figur beschrieben: „Für viele war er ein Kampfkünstler, Schauspieler und Inbegriff von Stärke. Für uns war er ein fürsorglicher Ehemann, Vater und Großvater, ein enger Bruder und der Mittelpunkt unserer Familie.“

Norris starb am Donnerstag auf Hawaii, wenige Tage nach seinem 86. Geburtstag. Berichten zufolge war er zuvor wegen eines medizinischen Notfalls im Krankenhaus behandelt worden, soll sich dort aber in stabiler Verfassung befunden haben.

Das Statement zum Tod von Chuck Norris: