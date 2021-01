Chuck Norris streitet Teilnahme am Sturm auf das US-Kapitol ab

Nach dem Sturm auf das US-Kapitol am 06. Januar 2021 brodelte die Gerüchteküche rund um Chuck Norris heftig. Der Grund: Im Internet kursierte ein vermeintliches Selfie von Trump-Anhängern mit dem bekennend konservativen Schauspieler, das auf der Pro-Trump-Kundgebung aufgenommen worden sein soll.

Saw this on my Facebook today. Chuck Norris was in DC proudly supporting Maga and Trump pic.twitter.com/KN40VrR7FJ

Die Martial-Arts-Legende bestreitet dies — und twitterte hinsichtlich der Vorwürfe: „Ich bin das nicht und ich war nicht dort. In unserer Gesellschaft gibt es keinen Platz für Gewalt jeglicher Art. Ich bin und werde immer für Recht und Ordnung einstehen.“

I recently learned there was a Chuck Norris lookalike at the DC Capitol riots. It wasn’t me and I wasn’t there. There is no room for violence of any kind in our society. I am and always will be for Law and Order.

Your friend, Chuck Norris pic.twitter.com/LruKwViWRL

— Chuck Norris (@chucknorris) January 12, 2021