Cillian Murphy: Klartext zu Voldemort

Cillian Murphy wird nicht die Rolle des Voldemort in der derzeit von HBO entwickelten Harry-Potter-Serie übernehmen. In einem kürzlichen Auftritt im Podcast Happy Sad Confused von Josh Horowitz stellte der Schauspieler klar, dass an den Gerüchten über seine Besetzung als Bösewicht nichts dran sei.

Cast und Produktion

„Ich weiß nichts darüber“, sagte Murphy und fügte hinzu, dass seine Kinder ihm gelegentlich die „Voldemort“-Gerüchte zeigen. „Es ist außerdem wirklich schwer, irgendetwas fortzuführen, was Ralph Fiennes getan hat. Der Mann ist eine absolute Schauspiel-Legende. Also, viel Glück an denjenigen, der in diese Fußstapfen treten wird.“

Die kommende Neuauflage als TV-Serie wird von Mark Mylod inszeniert, mit Francesca Gardiner als Showrunnerin. Dominic McLaughlin, Alastair Stout und Arabella Stanton übernehmen die Rollen von Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger. John Lithgow spielt Dumbledore, während Janet McTeer als Minerva McGonagall, Paapa Essiedu als Severus Snape und Nick Frost als Rubeus Hagrid zum Cast stoßen.

Anfang des Jahres verteidigte Lithgow seine Entscheidung für die Rolle trotz der transfeindlichen Äußerungen von Autorin J.K. Rowling, die als Executive Producerin fungiert. „Natürlich war das eine große Entscheidung, weil es wahrscheinlich die letzte große Rolle ist, die ich spielen werde“, sagte er. „Es ist eine Verpflichtung über acht Jahre, also habe ich über die Sterblichkeit nachgedacht und dass dies eine sehr gute Abschlussrolle ist.“

HBO über Rowling

Im Mai erklärte HBO-Content-Chef Casey Bloys im The Town-Podcast: „Die Entscheidung, mit J.K. Rowling zusammenzuarbeiten, ist nichts Neues für uns. Wir arbeiten seit 25 Jahren mit ihr … Wir haben bereits eine Serie mit ihr auf HBO namens C.B. Strike, die wir mit der BBC produzieren. Es ist ziemlich klar, dass das ihre persönlichen, politischen Ansichten sind. Sie hat ein Recht darauf. Harry Potter wird dadurch nicht heimlich mit irgendetwas angereichert. Und wenn man mit ihr diskutieren möchte, kann man das auf Twitter tun.“