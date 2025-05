Neue Gesichter in Hogwarts: Die „Harry Potter“-Hauptdarsteller im Wiki

„Harry Potter“: So nimmt der Cast der Serienadaption Form an

HBO hat die Besetzung der drei zentralen Figuren seiner kommenden „Harry Potter“-Serie bekannt gegeben. Im Wiki stellen wir die drei Hauptdarsteller vor. Dominic McLaughlin, Arabella Stanton und Alastair Stout kennen erst wenige, sie bringen allerdings schon Schauspielerfahrung mit.

Dominic McLaughlin – „Harry Potter“-Hauptdarsteller im Wiki

Der schottische Schauspieler Dominic McLaughlin übernimmt die Rolle des titelgebenden Zauberschülers. Der Teenager wurde durch seine Rolle in der Sky-Originalserie „Grow“ an der Seite von Nick Frost bekannt. Zudem ist er Teil des Casts in der kommenden BBC-Adaption von Marilyn Kayes Jugendbuch „Gifted“. McLaughlin stammt aus Schottland und wurde über mehrere Jahre hinweg von der Performance Academy Scotland begleitet und gefördert.

Die Entscheidung, McLaughlin als „Harry Potter“-Hauptdarsteller zu besetzen, wurde nach einem aufwendigen Castingprozess getroffen, an dem laut HBO zehntausende Kinder teilnahmen. Die Casting-Direktorinnen Lucy Bevan und Emily Brockmann suchten nach frischen Talenten mit einer natürlichen Leinwandpräsenz. Bei McLaughlin wurden sie fündig.

Arabella Stanton – Hermine Granger

Arabella Stanton, die neue Hermine Granger, machte sich vor allem durch ihre Theaterarbeit einen Namen. Sie spielte ab 2023 die Hauptrolle in „Matilda The Musical“ im Londoner West End und war zuletzt in Andrew Lloyd Webbers „Starlight Express“ zu sehen. Stanton überzeugte in beiden Produktionen sowohl durch stimmliche Präsenz als auch durch starke darstellerische Fähigkeiten.

Wie „Forbes“ berichtet, fiel die Wahl auf Stanton nicht nur wegen ihres Talents, sondern auch aufgrund ihrer Fähigkeit, Hermines Intelligenz, Empathie und Entschlossenheit glaubwürdig zu verkörpern.

Alastair Stout – Ron Weasley

Alastair Stout, der in die Rolle von Ron Weasley schlüpft, ist der bislang unbekannteste im Trio – aber als Nachwuchsschauspieler nicht minder vielversprechend. Der junge Brite trat zuvor in einem national ausgestrahlten Werbespot für Jersey Royal Potatoes auf und wurde durch seine Agentur Urban Talent vertreten. Laut „Harry Potter Wiki“ wird sein Alter auf etwa zehn bis elf Jahre geschätzt, was ihn zum bislang jüngsten Ron-Darsteller macht.

Trotz fehlender Serien- oder Filmerfahrung überzeugte Stout die Verantwortlichen bei HBO mit seiner natürlichen Komik, seinem authentischen Auftreten und einem ausgeprägten Gespür für Timing – alles Eigenschaften, die für die Figur des loyalen und oft unterschätzten Ron essenziell sind.

„Harry Potter“-Hauptdarsteller: HBO wagt Neustart mit Fokus auf Authentizität

Die neue Harry Potter-Serie von HBO wird als werkgetreue Adaption angekündigt. Produziert wird sie unter anderem von Francesca Gardiner („His Dark Materials“) und Mark Mylod („Succession“), die beide als Executive Producer fungieren. J.K. Rowling selbst ist ebenfalls als Produzentin involviert.

Die Dreharbeiten mit den neuen „Harry Potter“-Hauptdarstellern sollen im Sommer 2025 beginnen, ein Serienstart ist für 2026 geplant. HBO Max wird die Serie weltweit exklusiv streamen.