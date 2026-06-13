Tyra Banks verklagt Netflix wegen „verleumderischer“ Doku-Serie

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Tyra Banks hat Netflix verklagt und behauptet, sie sei in der kürzlich erschienenen „America’s Next Top Model“-Dokuserie „Reality Check“ verleumdet worden.

Das Supermodel und ehemalige ANTM-Moderatorin hatte an der explosiven Dokuserie des Streamingdienstes mitgewirkt und ein Interview gegeben. Die Klage wirft Netflix jedoch vor, Banks‘ Interview sei so geschnitten worden, dass sie in einem negativen Licht erscheint.

„Tyra Banks hat an der Netflix-Dokumentationsreihe ‚America’s Next Top Model‘ (‚ANTM‘) mitgewirkt, weil sie der Überzeugung war, dass die Zuschauer ein offenes Gespräch über das Erbe der Sendung verdienen – ihre Erfolge und ihre Schwächen“, heißt es in der Klageschrift, die zuerst von „People“ veröffentlicht wurde. „Es gibt Aspekte der Show, für die Ms. Banks Verantwortung übernimmt, und sie wollte, dass die ANTM-Zuschauer das direkt von ihr hören.“

Manipuliertes Set-Klima

Viele der in der Dokuserie gezeigten Models schildern ein Arbeitsumfeld am Set, das chaotisch war, von Produzenten manipuliert wurde und angeblich Branchenstandards für emotionale und körperliche Sicherheit ignorierte – Erfahrungen, die sie gedemütigt, traumatisiert und nach ihrer Zeit in der Show arbeitsunfähig zurückließen.

Die Klage behauptet, Banks habe sich für ein vierstündiges Interview mit den Filmemachern der Dokuserie hingesetzt, von dem in „Reality Check“ lediglich 16 Minuten verwendet wurden. Durch diesen extremen Schnitt sei ihr Interview „aus dem Kontext gerissen und zu einer falschen, verleumderischen Erzählung zusammengesetzt worden, die nichts mit dem zu tun hat, was sie tatsächlich geäußert hat“.

„Schlimmer noch: Die falsche Erzählung, die die Produzenten konstruierten – durch selektiven Schnitt, bewusstes Weglassen und chirurgische Manipulation zusammenhängender Aufnahmen – beinhaltete, dass Ms. Banks wissentlich zugelassen habe, dass eine Kandidatin in ihrer Show sexuell missbraucht wurde, dass sie das Trauma dieser Kandidatin für Einschaltquoten ausgenutzt habe und sich dann auf Nachfrage nicht einmal daran erinnern konnte“, heißt es in der Klageschrift weiter. „Diese Darstellung von Ms. Banks ist eine vollständige Erfindung – eine, die Netflix einem globalen Millionenpublikum zugänglich gemacht hat.“

Sullivans Vorwürfe

In einem Interview mit ROLLING STONE sagte Shandi Sullivan, Kandidatin der zweiten „ANTM“-Staffel – deren Betrugsaffäre ein zentraler Handlungsstrang jener Staffel war, ein Vorfall, den Sullivan heute als sexuellen Übergriff bezeichnet –, Banks weigere sich, Verantwortung für ihr Verhalten in der Reality-Show zu übernehmen. „Wie kann man Menschen als Melkkühe behandeln statt als Menschen?“, sagt Sullivan. „Das ist falsch, egal in welchem Jahr.“

Sullivans Vorwürfe nehmen in Banks‘ Klage einen prominenten Platz ein. „Die Implikation ist verheerend und beabsichtigt: dass Tyra Banks sich nicht einmal an die Geschichte der Frau erinnern kann, die in ihrer Show missbraucht wurde“, heißt es in der Klage. „Doch das war gelogen. Das vollständige Filmmaterial von Ms. Banks‘ Interview zeigt zwei Dinge, die die Produzenten herausschnitten und den Zuschauern in Episode 1 nicht zeigten: Vor dem Aufwärtsblick nickt Ms. Banks – eindeutig, unmissverständlich – und sagt sofort: ‚Ich erinnere mich an ihre Geschichte.‘ Indem sie das Nicken aus der Mitte der Sequenz herausschnitten und Ms. Banks‘ Kommentar am Ende abtrennten, stellten die Produzenten sicher, dass die Zuschauer nur die Lüge sahen und nicht die Wahrheit.“

Banks fordert ein Geschworenengericht, das die „angemessene“ Höhe des Schadensersatzes festlegen soll.