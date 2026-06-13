Elon Musk ist Billionär! Diese Zahlen zeigen, was das bedeutet

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Elon Musk ist offiziell der erste Billionär der Welt. Am Freitag (12. Juni) katapultierte das Börsenerstnotiz-Debüt (IPO) von SpaceX die Bewertung des Raumfahrt- und KI-Unternehmens auf astronomische 1,77 Billionen Dollar – das größte IPO und die höchste Unternehmensbewertung in der Geschichte.

Musks Mehrheitsanteil an den Aktien des Konzerns hievte sein ohnehin schwindelerregendes Nettovermögen von rund 800 Milliarden Dollar in den Billionenbereich.

Eine kaum vorstellbare Summe, die nun in den Händen des ohnehin reichsten Mannes der Welt liegt. Um greifbar zu machen, wie viel Musk tatsächlich besitzt, hier einige Vergleichspunkte – und weitere Zahlen, die seine Karriere definieren.

1,1 Billionen Dollar: Musks geschätztes Nettovermögen am 12. Juni 2026.

Was ein Leben kostet

1,85 Millionen Dollar: Geschätzte Lebensverdienstsumme des durchschnittlichen amerikanischen Mannes.

1,1 Millionen Dollar: Geschätzte Lebensverdienstsumme der durchschnittlichen amerikanischen Frau.

290 Millionen Dollar: Der Betrag, den Musk laut SEC-Unterlagen ausgab, um Trump bei der Wahl 2024 zum Sieg zu verhelfen.

Tote, Raketen, Subventionen

14 Millionen: Grobe Schätzung der weltweiten Todesfälle, die bis 2030 infolge von Musks Kürzungen bei Auslandshilfeprogrammen als Chef des DOGE erwartet werden – laut dem Medizinjournal „The Lancet“.

12: Anzahl der versuchten SpaceX-Starship-Starts.

6: Anzahl der SpaceX-Starship-Starts, die mit einem Fehlschlag endeten.

Staatsgelder und Sozialleistungen

38 Milliarden Dollar: Der Betrag, den Musks Unternehmen zwischen 2003 und 2025 in Form von Aufträgen, Steuervergünstigungen und Fördermitteln vom Bund erhalten haben.

332 Dollar: Der durchschnittliche monatliche Betrag, den eine amerikanische Familie über das Supplemental Nutritional Assistance Program (Ergänzungsprogramm für Ernährungshilfe) erhält.

21,7 Milliarden Dollar: Geschätzter Betrag an Steuergeldern, den Elon Musks DOGE-Operation verschwendet hat.

Immobilien und Wohnungspolitik

100 Millionen Dollar: Geschätzter Gesamtwert der sieben Wohnimmobilien, die Musk 2020 auf den Markt brachte.

100 Millionen Dollar: Der Betrag an Subventionen und Förderprogrammen für bezahlbaren Wohnraum, den Musk als DOGE-Chef gestrichen hat.

7: Die Zahl der Frauen, die Musks Tesla-Fabrik in Fremont, Kalifornien, wegen sexueller Belästigung verklagten. (Ein Fall wurde unter nicht offengelegten Bedingungen beigelegt; die Verfahren der sechs anderen Frauen sind noch nicht abgeschlossen.)

Twitter, Kinder, Strafen

104.000: Anzahl der Posts, die Musk seit seinem Eintritt auf Twitter/X im Jahr 2009 dort veröffentlicht hat.

2,1 Milliarden Dollar: Geschätzter Schadensersatz, der ehemaligen Twitter-Investoren zugesprochen werden soll, nachdem ein Geschworenengericht Musk für schuldig befunden hatte, Aktionäre beim Kauf der Plattform in die Irre geführt zu haben.

14: Anzahl von Musks bekannten Kindern.

Sorgerecht und Entfremdung