Peinlich! Journalist Claus Kleber kennt den Band-Namen „Queen“ nicht

Der Queen-Drummer erklärt, warum die Verhandlungen zwischen der Band und dem lange als Freddie-Darsteller gehandelten Sacha Baron Cohen gescheitert sind

Roger Taylor hat erzählt, warum Sacha Baron Cohen nicht in die Rolle des Freddie Mercury schlüpfte, die im Biopic „Bohemian Rhapsody“ Rami Malek übernommen hat, und das am 31. Oktober 2018 in unseren Kinos anläuft. Vier Jahre lang, von 2010 bis 2013 war der Borat- und Brüno-Darsteller im Gespräch für den Part des Queen-Sängers. Man ging auseinander, weil Cohen und die Produzenten Taylor sowie Brian May sich nicht auf die Stimmung der Filmbiografie sowie die zeitliche Abbildung der Ereignisse einigen konnten. Sacha Baron Cohen wollte die Exzesse ausbreiten Die Stimmung zwischen den Parteien war nach Cohens Abgang mal mehr („kreative…