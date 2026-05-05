Sabrina Carpenter und Stevie Nicks performen „Landslide“ bei der Met Gala

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Sabrina Carpenter und Stevie Nicks haben bei der Met Gala vergangene Nacht gemeinsam Fleetwood Macs Song „Landslide“ von 1975 performt.

Nachdem Carpenter den Abend mit ihren eigenen Songs „House Tour“, „Espresso“ und „Please, Please, Please“ eröffnet hatte, betrat Nicks als Headlinerin die Bühne im Ägyptischen Flügel des Metropolitan Museum of Art. Sie holte Carpenter für „Landslide“ zurück auf die Bühne – und auch für einen gemeinsamen Auftritt bei „Don’t Stop Thinking About Tomorrow“. Nicks performte außerdem „Gypsy“ und „Edge of Seventeen“.

Carpenter kommt direkt von zwei Wochenenden als Headlinerin beim Coachella, wo sie mit Madonna zusammenarbeitete. Die beiden präsentierten beim Festival ihre neue Single „Bring Your Love“ – mit der Queen of Pop als Überraschungsgast. Der schwungvolle Dance-Track, produziert von Madonna und Stuart Price, erscheint auf Madonnas neuem Album „Confessions II“, das am 3. Juli via Warner Records veröffentlicht wird. Außerdem performten die beiden „Vogue“ und „Like a Prayer“.

Hollywood-Hommage auf dem Red Carpet

Carpenters Coachella-Set war voller Hollywood-Referenzen – ein Faden, den sie gestern Nacht bei der Met Gala mit ihrem Red-Carpet-Look weitergesponnen hat.

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Ihr Dior-Kleid von Jonathan Anderson war eine Hommage an Audrey Hepburns Film „Sabrina“ aus dem Jahr 1954 und enthielt tatsächliche Filmstreifen aus dem Originalfilm. Gegenüber „Vogue“ erklärte Carpenter, Anderson habe das Kleid entworfen, nachdem er bereits an ihren Coachella-Looks gearbeitet hatte, und „Sabrina“ gehöre zu ihren absoluten Lieblingsfilmen.