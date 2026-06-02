Sabrina Carpenter erwirkt einstweilige Verfügung nach „zutiefst beunruhigendem“ Vorfall mit mutmaßlichem Stalker

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Ein Richter in Los Angeles hat Sabrina Carpenter eine einstweilige Verfügung gegen einen mutmaßlichen Stalker gewährt, nachdem die Sängerin eine Reihe beängstigender Vorfälle an ihrem Wohnhaus geschildert hatte – Vorfälle, die sie in „erheblicher und anhaltender Angst“ um ihre persönliche Sicherheit zurückgelassen hätten.

In einer unterzeichneten eidesstattlichen Erklärung, die ROLLING STONE vorliegt, schildert die Sängerin, dass William Applegate in den vergangenen Wochen mehrfach ungebeten an ihrem Haus aufgetaucht sei, versucht habe einzubrechen und sich geweigert habe zu gehen, als ihr Sicherheitspersonal ihn konfrontierte – mit der Behauptung, er kenne Carpenter persönlich und werde erwartet. Bei einem „zutiefst beunruhigenden“ Vorfall am 23. Mai habe Applegate das Grundstück ihrer Nachbarin betreten, um ihren Sicherheitszaun zu umgehen, sich bis zu ihrer Haustür vorgearbeitet und „mit Kraft auf die Türklinke gedrückt“. Als er die Tür verschlossen vorfand, habe er geklopft, die Türklingel betätigt und sich geweigert zu gehen, bis die Polizei eintraf und ihn festnahm.

„[Applegate] erfand die ungeheuerliche und vollkommen falsche Behauptung, er kenne mich persönlich und ich würde ihn erwarten. Das war eine glatte Lüge“, schrieb Carpenter in ihrer Erklärung. Sie schildert, er sei keine 24 Stunden später zurückgekehrt und habe stundenlang vor ihrem Haus herumgelungert. Einen Tag darauf, am 25. Mai, sei er erneut erschienen und habe sein Auto vor ihrem Haus geparkt – „was nur als gezielte Überwachung meiner Bewegungen und meines Hauses beschrieben werden kann“.

Richter gibt Antrag statt

Carpenter legte Screenshots ihres Ring-Sicherheitskameramaterials vor und beantragte, die einstweilige Verfügung auch auf zwei weitere Personen auszudehnen, die mit ihr zusammenleben – darunter ihre ältere Schwester. Am Freitag gab ein Richter dem Antrag statt und ordnete an, dass Applegate einen Mindestabstand von rund 90 Metern zu Carpenter, ihrem Haus, ihrem Auto, ihrem Arbeitsplatz und den übrigen Bewohnern einzuhalten habe.

„Das ist nicht das Verhalten von jemandem, der zufällig auf mein Grundstück geraten ist“, schrieb Carpenter, 27, in ihrer Erklärung an das Gericht. „Das ist vorsätzliches Stalking und Überwachung, die gezielt gegen mich und mein Zuhause gerichtet sind.“

In der Erklärung beschreibt sie Applegatess mutmaßlichen Versuch, ohne ihre Zustimmung durch ihre Haustür einzudringen, als einen der „verstörendsten Eingriffe in meine persönliche Sicherheit und Privatsphäre, die ich je erlebt habe“. Sein „wahnhaftes Beharren“ darauf, sie zu kennen und willkommen zu sein, spiegele eine „gefährliche, wahnhafte und irrationale Besessenheit“ wider.

Anhörung im Juni geplant

„Sein Muster aus Stalking, Hausfriedensbruch und Überwachung hat mir schwere und anhaltende emotionale Belastungen zugefügt, und ich habe Angst davor, was er tun könnte, wenn er nicht durch dieses Gericht in Schach gehalten wird“, schrieb Carpenter.

Eine Folgeverhandlung zur Verlängerung des Annäherungsverbots ist für den 17. Juni angesetzt. Applegate muss am 18. Juni vor dem Strafgericht erscheinen – im Zusammenhang mit seiner Festnahme wegen Hausfriedensbruchs.

„Es ist meine fachliche Einschätzung, dass [Applegate] eine beunruhigende und irrationale Fixierung auf die Antragstellerin entwickelt hat“, schrieb LAPD-Detective Peter Doomanis in einer Erklärung, die gemeinsam mit Carpenters Antrag eingereicht wurde. „Das Muster seines Verhaltens, das möglicherweise bereits um den 20. April 2026 begann, weist alle Merkmale einer fixierten, besessenen Person auf. … Dieser Verlauf ist konsistent mit gut dokumentierten Mustern von Stalking-Verhalten, das ein ernstes und eskalierendes Risiko für die Sicherheit des Opfers darstellt.“

Keine Reaktion von Applegate

Eine Nachricht, die am Montag auf einer mit Applegate verknüpften Nummer hinterlassen wurde, blieb zunächst unbeantwortet.