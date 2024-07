Coldplay in Düsseldorf: eine Albumstatistik

Am stärksten vertreten war das Album „Music of the Spheres“ mit 5 Liedern. Das Album „A Head Full of Dreams“ war mit 3 Liedern dabei. „A Rush of Blood to the Head“ und „Mylo Xyloto“ waren jeweils mit 2 Liedern in der Setlist enthalten. Die Alben „Ghost Stories“, „X&Y“, „Parachutes“ und „Viva la Vida or Death and All His Friends“ waren jeweils mit einem Lied vertreten. Außerdem gab es ein mit dem Chainsmokers-Song Something „Just Like This“ auch ein Cover.

Fotos und Videos vom Auftritt:

