Coldplay: 1. UK-Band seit 2016, die in USA & UK zugleich Charts anführt

Kaum erschien im Oktober ihre zehnte Studioplatte, da haben die Mitglieder von Coldplay auch schon vorzeigbare Erfolge – eine Sache, die in der Musikindustrie und bei einer Band ihrer Größe genau so laufen sollte, aber es zuletzt nicht immer tat. Aber nun haben es die Britpopper mit „Moon Music“ an den vordersten Rang in den Albumcharts geschafft – sowohl in ihrem Heimatland als auch in den USA. Ein einmaliger Sieg.

Vor Coldplay packten The 1975 den Doppel-Gewinn

Zuletzt gelang der zweifache Chartserfolg einer UK-Band im Jahr 2016. Vor acht Jahren konnten nämlich laut „Billboard“ The 1975 mit ihrem Werk „I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It“ diesen Double-Win für sich im Februar einfahren. Damals führten sie also die US-„Billboard 200“ und die „Official Album Charts“ in Großbritannien an. Chris Martin und Co. reihen sich nun also hinter Matty Healy und seine Mannen ein.

Seit 2000 gibt es diese Art von Chartsvergleich und so sind die beiden genannten Acts auch nicht die einzigen in dieser Aufzeichnungsgeschichte. Auch die Beatles, Radiohead, One Direction, Muse, Mumford & Sons sowie Florence + The Machine haben einen Haken hinter diesem Double-Chartsgewinn machen können. Für Solo-Artists sieht es sogar noch besser aus: Da waren Adele, Ed Sheeran, Paul McCartney, Harry Styles, Susan Boyle, David Bowie und Zayn schon in den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich auf 1.

Coldplays Chartshistorie

Während die vorherigen drei Alben von Chris Martins Gruppe nicht diesen besonderen Spagat hinbekamen, den UK- wie auch den US-Markt gleichermaßen zu überzeugen, funktionierte es noch für die Platten davor ganz gut. „X&Y“ (2005), „Viva La Vida“ (2008), „Mylo Xyloto“ (2011) und auch „Ghost Stories“ (2014) stiegen simultan auf den ersten Plat in den „Official Album Charts“ und „Billboard 200“.

Was Coldplays Manager dazu sagt

In einem offiziellen Statement heißt es vom Coldplay-Manager Phil Harvey dazu: „Mit „Moon Music“ hat die Band eines ihrer besten Alben gemacht, und ich freue mich sehr, dass es bei den Fans auf der ganzen Welt Anklang gefunden hat. Auch nach 26 Jahren hören Chris, Guy, Jonny und Will nicht auf, mich mit ihrer herausragenden künstlerischen Leistung und ihrer unermüdlichen Arbeit zu überraschen.“