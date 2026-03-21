Collien Fernandes ruft zu Demo auf – wo und wann sie stattfindet

Nach den jüngsten Entwicklungen und der breiten öffentlichen Unterstützung hat Collien Fernandes ihre Follower zu einer Demonstration aufgerufen. Diese soll am Sonntag (22. März) in Berlin stattfinden und weitere Aufmerksamkeit auf das Thema sexualisierte Gewalt lenken.

Danksagung per Instagram-Post

In einem emotionalen Instagram-Statement bedankt sie sich zunächst für den Zuspruch: „Liebe Alle! DANKE, DANKE, DANKE für diesen überwältigenden Support, der mir wirklich geholfen hat, aus einem ganz tiefen Tal zu kommen.“

Gleichzeitig macht sie deutlich, dass es ihr längst nicht nur um den eigenen Fall geht, sondern um ein strukturelles Problem: „Lasst uns LAUT sein und LAUT bleiben! Lasst uns LICHT in das DUNKELFELD bringen!“

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Collien Fernandes kündigt Demo an

Die Demonstration soll in Berlin stattfinden:

Ort: Brandenburger Tor

Datum: Sonntag, 22. März

Uhrzeit: 16:00 Uhr

Fernandes ruft dazu auf, gemeinsam ein Zeichen zu setzen, um für mehr Sichtbarkeit und gesellschaftlichen Druck im Umgang mit Gewalt zu sorgen. In ihrem Statement verweist die Moderatorin und Schauspielerin auf Zahlen aus einer aktuellen Studie des Bundeskriminalamts. Demnach werden nur etwa fünf Prozent der psychischen und physischen Partnerschaftsgewalt sowie 2,4 Prozent der digitalen Gewalt angezeigt. „Was das bedeutet? Die meisten Täter kommen davon! Gut versteckt hinter der oft zitierten Mauer des Schweigens!“

„SEXUELLE GEWALT, PHYSISCHE und PSYCHISCHE GEWALT sind weiter verbreitet, als man ahnen mag. Sie finden statt, in der MITTE unserer Gesellschaft“, erklärt sie weiter. Besonders eindringlich beschreibt sie dabei das Bild der Täter: „Es sind nicht nur die Anderen und die Täter sind oft nicht so, wie die Fiktion sie uns präsentiert: gruselig dreinblickende Bösewichte. Es sind die Männer in unserer Mitte. Die Netten, die Lustigen, die Sympathischen.“

Forderung nach gesellschaftlichem Wandel

Die Demonstration steht laut Fernandes unter klaren Forderungen: mehr Schutz für Betroffene, ein stärkeres Problembewusstsein und konkrete gesetzliche Konsequenzen. Ihr Ziel formuliert sie so: „Für eine NEUE GESELLSCHAFT, in der Täter in ihre Schranken gewiesen werden und in der Opfer sich trauen, aufzustehen!“ In den Kommentaren erhält sie für den Protestaufruf jede Menge Zuspruch, auch von Persönlichkeiten wie Motsi Mabuse, Louisa Dellert, Malte Zierden und Rebecca Mir. Dass Fernandes selbst an der Demo teilnehmen wird, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Zuletzt war sie laut Medienberichten für einen Dreh in Vietnam, wie auch die jüngsten Aufnahmen auf Instagram zeigen.