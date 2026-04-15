Comeback nach 16 Jahren – Legendäre Bonner Post-Hardcore-Band Fire in the Attic kündigen Reunion-Konzert an

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Die legendäre Bonner Post-Hardcore-Band Fire in the Attic kündigt ein überraschendes Comeback an. Wie die Gruppe am Dienstagnachmittag über ihre offiziellen Kanäle mitteilte, wird sie am 27. Dezember 2026 ein vorerst einmaliges Konzert unter dem Titel „One More Chance To Dance“ im Kölner Gloria spielen. Es ist die erste bestätigte Live-Show der Band seit mehr als anderthalb Jahrzehnten. Dabei will sie wieder in Originalbesetzung auftreten.

Gegründet wurde die Band 2003 in Bonn. Mit ihrem melodischen Post-Hardcore-Sound zählte sie Mitte der 2000er-Jahre, zur Hochzeit der kommerziell erfolgreichen Emo-Welle, zu den prägenden deutschen Vertretern des Genres. Fire in the Attic galten als eine der vielversprechendsten Bands der Szene und teilten sich die Bühne mit internationalen Acts wie Billy Talent, Taking Back Sunday oder Alexisonfire.

Das letzte selbstbetitelte Album der Band, erschien im Jahr 2009. Der bisherige Sänger Ole Feltes hatte zu diesem Zeitpunkt die Band bereits verlassen, statt ihm war der britische Sänger und Shouter Thomas Prescott zu hören. 2010 zog sich die Band schließlich aus der Öffentlichkeit zurück und galt seitdem als aufgelöst. Die Band hatte zu diesem Zeitpunkt eine EP und vier Alben veröffentlicht. Umso überraschender kommt nun die Ankündigung eines gemeinsamen Auftritts in Originalbesetzung.

VVK beginnt am 20. April

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Richard Meyer und Dennis Müller spielten fortan in dem Nachfolgeprojekt KMPFSPRT. Die Band verschob den Fokus stärker in Richtung deutschsprachigen Punkrock und etablierte sich in den folgenden Jahren als eigenständige Größe in der Szene.

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Ole Feltes wechselte derweil die Seiten und war anschließend in verschiedenen Funktionen innerhalb der Musikindustrie tätig. Die Tickets sind ab Montag, dem 20. April bei allen herkömmlichen Vorverkaufsstellen zu bekommen.