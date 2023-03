„CooCool“ – Róisín Murphy meldet sich zurück

Foto: Ninja Tune, Nik Pate. All rights reserved.

Am heutigen Donnerstag (9. März) ist die erste Solosingle der irischen Avantgarde-Elektro-Musikerin Róisín Murphy sei 2021 erschienen. „CooCool“ ist außerdem ihre erste Veröffentlichung bei einem neuen Label, sie steht nun bei „Ninja Tune“ unter Vertrag.

Zwischen 1993 und 2003 war Murphy die Sängerin des Elektro-Duos Moloko, das sie gemeinsam mit dem Produzenten Mark Brydon bildet; Moloko trennten sich, als auch das Paar Murphy/Brydon die Trennung vollzog. Unmittelbar im Anschluss begann die Solokarriere der Musikerin, während derer sie bisher fünf Alben veröffentlicht hat. Zuletzt das 2020 erschienene „Róisín Machine“.

„CooCool“ ist der gewohnten Genremischung zwischen Soul, Disco, Pop, Elektro und entsprungen, die auch Murphys letzte Werke beeinflusst hat. Die Dame, über die wir einmal schrieben, sie sei die „glamoröseste Diva im elektronischen Zauberwald des Pop“, bleibt sich treu.

Zwischen Mai und August geht sie auf Tour, in Deutschland zu sehen am 1o. Juni auf dem „MELT“- Festival in Gräfenhainichen.