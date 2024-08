Off Days in Berlin: Tickets, Zeitplan, Anfahrt, Wetter

Die erste Ausgabe des Festivals Off Days geht am Dienstag, den 20. August, los. Einen zweiten Eventabend gibt es am Mittwoch, den 21. August, zu erleben.

Zum einen findet das Open Air in der Zitadelle in Berlin-Spandau statt, zum anderen gibt es auch eine Hamburg-Edition an beiden Tagen im Stadtpark. Die Konzertreihe bringt an beiden Veranstaltungstagen drei Hauptacts auf die Bühne. Alle Infos zum Hamburg-Festival können hier nachgelesen werden und zur Berliner Festivalsausgabe findet ihr hier alles im Überblick.

Line-up und Zeiten

Der Einlass in der Zitadelle beginnt um 16:00 Uhr. Die ersten Acts stehen dann um 18:15 Uhr auf der Bühne.

Dienstag, 20. August

Mittwoch, 21. August

Enny – 18:15 Uhr

Marc Rebillet – 19:30 Uhr

Flying Lotus – 21:15 Uhr

Tickets

Für die beiden Tage müssen jeweils separat Tickets gekauft werden. Aber gute Nachricht – es gibt sowohl für Dienstag als auch für Mittwoch noch Karten zu ergattern.

Am 20. August kosten diese im Innenraum 74,90 Euro und im Golden Circle 104,90 Euro. Außerdem sind auch noch Early-Entry-Tickets für 134,90 Euro und VIP-Experience-Karten für 199,65 Euro verfügbar.

Wenn man Enny, Marc Rebillet und Flying Lotus sehen möchte, kann man für den 21. August Golden-Circle-Karten für 94,90 Euro shoppen, für den Innenraum kosten die Tickets 64,90 Euro und für die Early-Entry-Karten muss 134,90 Euro hingeblättert werden.

Anfahrt

Die Zitadelle Spandau erreicht man easy mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. So fährt die U-Bahnlinie 7 bis zur Haltestelle „Zitadelle“, die direkt bei der historischen Sehenswürdigkeit und Eventlocation liegt – nur den Zitadellengraben muss man dann noch überqueren.

Alternativ kann man auch mit den S-Bahnlinien 3 und 9 bis zur Station „Spandau“ fahren, von dort muss man dann aber noch eine gute Viertelstunde laufen. Oder man entscheidet sich für den Bus und fahrt mit dem X33 ebenfalls zur Station „Zitadelle“.

Mit dem Auto ist die Anfahrt eher nicht zu empfehlen, das es vor Ort keine idealen Parkmöglichkeiten gibt.

Wetter

Am Dienstag, den 20. August, werden in Berlin angenehme 26 Grad erwartet und auch zum Abend hin wird das Thermometer die 20-Grad-Marke beibehalten können. Am darauffolgenden Mittwoch, 21. August, wird es mit 22 Grad etwas kühler und abends könnte es auch unter 20 Grad sowie bewölkt sein. Regnen soll es an beiden Tagen jedoch nicht.