Corona-Angst! Billy Joe Armstrong sagt Silvester-Konzert ab

Billie Joe Armstrong hat kurzfristig seinen Auftritt bei „Miley’s New Year’s Eve Party“ abgesagt. Grund dafür ist eine Begegnung, die ihm möglicherweise eine Corona-Infektion eingebracht hat.

Der Green-Day-Sänger teilte seine Gedanken in einer Instagram-Story und schrieb: „Nach den Feiertagen habe ich herausgefunden, dass ich COVID ausgesetzt war. Ich wurde negativ getestet, aber ich habe mich entschieden, aus Vorsicht nicht zur Silvesterparty nach Miami zu reisen. Frohes neues Jahr und hoffentlich bleibt jeder sicher!“

Billie Joe has cancelled his appearance for the New Years Eve special after being exposed to COVID. He has tested negative but cancelled out of an abundance of caution. https://t.co/gkJTJfLft5 pic.twitter.com/OQ4pIqTzkc

— Green Day Authority (@GDA) December 31, 2021