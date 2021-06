Bill Wyman: Ehemaliger Rolling-Stones-Bassist schließt wegen Corona sein Restaurant

Lucinda Cary, 15 Jahre lang die Partnerin von Nick kamen, hielt die Hand des Sängers und Models, als er starb.

Nick Kamen ist in einem „unglaublich sanften Moment“ verstorben. Das berichtet seine Freundin Lucinda Cary der britischen „Daily Mail“. Der Sänger („I Promised Myself“) hielt bis zu seinem Tod ihre Hand, als er am Mittwoch (05. Mai) in seinem Haus in Notting Hill, London, verstarb. Cary: „Es war sehr schön und unglaublich sanft. (...) Er war ein erstaunlicher Mensch und starb mit viel Würde und Respekt.“ Evie, die Tochter der Filmemacherin, deren Bruder mit an der Hit-Serie „Homeland“ schrieb, ergänzte: „Nick war ein unglaublicher Mensch, und es war wirklich erstaunlich, während seiner Krankheit bei ihm zu sein. In den letzten…