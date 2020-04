Corona: FKP Scorpio sagen ihren Festivalsommer offiziell ab

Die Schauspielerin, bekannt für ihre Rolle im Filmklassiker „Der weiße Hai“, ist an den Folgen des Coronavirus gestorben. Sie wurde 91 Jahre alt.

Lee Fierro ist tot. Die Schauspielerin ist im Alter von 91 Jahren an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben, das berichtet die Martha's Vineyard Times. Bekanntheit erlangte Fierro vor allem durch ihr Mitwirken in Steven Spielbergs Thriller-Klassiker „Der weiße Hai“ von 1975 sowie dessen dritter Fortsetzung „Der weiße Hai - die Abrechnung“ von 1987. Ohrfeigen-Szene in „Der weiße Hai“ In beiden Filmen übernahm sie die Rolle der Mutter von Alex Kintner, gespielt von Jeffrey Voorhees, welcher bei einem Hai-Angriff ums Leben kommt. In einer besonders denkwürdigen Szene des Filmes sieht man Fierro dem örtlichen Polizeichef Brody, gespielt von…