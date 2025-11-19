Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Vielleicht hat der verstorbene Merle Haggard in Muskogee kein Marihuana geraucht und keine LSD-Trips unternommen. Aber das hat die Größen der Country-Musik sicherlich nicht davon abgehalten, einen Schluck Tennessee Brown gegen einen Zug Colorado Green einzutauschen. Und auch darüber zu singen.

Getreu den Wurzeln des Genres erzählen diese Songs jedoch eine vollständige, komplexe Geschichte. Es ist nie so einfach, wie sich mit einem Joint in der Hand am Strand zu entspannen, und meistens gibt es bittere Konsequenzen.

Es sind Geschichten, die sowohl die Freuden als auch die Leiden eines Lebens im Rausch zeigen.

Johnny Cash, „Cocaine Blues”

Mit seinen Wurzeln im Appalachen-Standard „Little Sadie” greift „Cocaine Blues” die klassische Melodie auf. Und fügt ihr die intensive Dramatik eines kleinen weißen Blitzes hinzu, wodurch das moralische Dilemma noch verstärkt wird. Obwohl es viele klangliche Interpretationen gab, hat niemand es so zum Swingen gebracht wie der Man in Black , der es berühmt für die Insassen des Folsom-Gefängnisses spielte.

Cash greift diesen Western-Vamp an und erzählt die Geschichte von Willie Lee, der versuchte, vor der Polizei zu fliehen, nachdem er seine Frau im Kokainrausch getötet hatte. Natürlich ist es schwer, Johnny Cashs persönlichen Kampf mit Drogen auszuklammern. Oder seine fast schon jubelnde Darbietung zu ignorieren. Es bleibt eine Frage offen. Ist Mord etwas anderes, wenn man ihn auf den Rausch schieben kann?

Ashley Monroe, „Weed Instead of Roses”

Noch nie klang es so süß, unanständig zu sein. In diesem Song ist die Pistol Annie einfach nur ein Mädchen, das ein wenig Würze in ihrer Beziehung sucht. Mit Hilfe von Leder, Spitze und einer schönen, starken Grasbrille.

„Mit jedem Zug, jedem Schuss siehst du immer besser aus”, singt sie mit kristallklarer Stimme. Und kontrastiert die provokanten Texte mit einem klassischen Hillbilly-Boogie. Der Song stammt aus ihrem Soloalbum „Like a Rose” aus dem Jahr 2013 und wurde von konservativen Country-Radiosendern ignoriert. Aber er zeigte ihr großes Songwriting-Talent und dass vielleicht Monroe und nicht ihre Bandkollegin Miranda Lambert die rassigste Annie von allen ist.

Old Crow Medicine Show, „Methamphetamine“

Mit ihren neu interpretierten alten Geschichten über das vergessene Appalachen-Gebirge und versunkene Kohlebergbaustädte beleuchtet Old Crow Medicine Show in diesem gemeinsam mit Dave Rawlings geschriebenen Song die zerstörerische Kraft von Drogen in Arbeitergemeinden.

„But mamma she ain’t hungry no more/she’s waiting for a knock on the trailer door” (Aber Mama hat keinen Hunger mehr/sie wartet darauf, dass es an der Tür ihres Wohnwagens klopft), singt Frontmann und Fiddler Ketch Secor und untermalt den Refrain mit düsterer Mundharmonika. Der Song erschien 2008 auf dem Album „Tennessee Pusher”, das Platz eins der Bluegrass-Charts erreichte. Und wahrscheinlich nicht so bald von Darius Rucker gecovert werden wird.

Willie Nelson, „Roll Me Up and Smoke Me When I Die“

Als der leidenschaftlichste Verfechter der Cannabis-Szene in der Country-Musik hat Willie Nelson eigentlich nicht viele Songs, die sich speziell mit dem Thema „High werden“ befassen. Vielleicht zieht er es vor, mit gutem Beispiel voranzugehen, anstatt dies in seinen Texten zu tun.

Aber „Roll Me Up And Smoke Me When I Die“ ist ein Honky-Tonk-Gospel, der alles andere als subtil ist. Nelson tat sich mit dem Rapper und Rastafari Snoop Dogg, Jamey Johnson und Kris Kristofferson zusammen und veröffentlichte den Track am heiligen Feiertag 4/20.

Obwohl die Albumversion (aus dem Album „Heroes” von 2012) unter Snoops super-peinlicher Twang-izzle-Phrasierung leidet, sind die reduzierten Bonustracks klassischer Nelson, wo er sie wie sein Testament niederlegt.

Jamey Johnson, „High Cost of Living”

Jamey Johnson befand sich in der Entzugstherapie, als er „High Cost of Living” schrieb, einen Song, der sowohl die unter dem Einfluss von Drogen verlorene Zeit betrauert als auch wehmütig auf die emotionale Leichtigkeit eines berauschten Daseins zurückblickt.

Es ist diese wellenförmige moralische Linie, die Johnsons Werk so reizvoll macht. Und für das Establishment so schwer zu handhaben (obwohl Mercury sich bereit erklärte, 2008 „That Lonesome Song” zu veröffentlichen, auf dem dieser Titel zu finden ist, wurde er kürzlich fallen gelassen). „Mit dem Rücken zu dieser verdammten Achtkugel musste ich weder denken noch reden oder fühlen“, singt er mit seiner dröhnenden Baritonstimme, und man fragt sich, ob er es lieber so belassen würde.