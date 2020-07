Country-Ikone: Charlie Daniels stirbt im Alter von 83 Jahren

auch interessant

Singer-Songwriter Charlie Daniels ist am Montag (06. Juli) an einem Schlaganfall verstorben. Dies bestätigte sein Publizist dem US-amerikanischen ROLLING STONE.

Der Leader der Charlie Daniels Band ebnete den Weg für Mainstream-Country-Rock und gewann 1979 einen Grammy, nachdem sein Song „The Devil Went Down to Georgia“ auch in den Pop-Charts erfolgreich war. Das Lied handelt von einem Fiedel-Wettbewerb zwischen einem Jungen namens Johnny und dem Satan – und hielt sich zwei Wochen auf Platz drei der „Hot 100“-Billboard-Charts.

Vom Jungen-Dasein in die Charts

Charles Edward Daniels, wie Charlie mit vollem Namen heißt, wurde am 28. Oktober 1936 in der Küstenstadt Wilmington in North Carolina geboren. Zur Geburt gab es ein S geschenkt – der letzte Buchstabe seines Nachnamens ist eigentlich ein Fehler auf der Geburtsurkunde.

Erste musikalische Erfahrungen machte Daniels in den fünfziger Jahren bei dem Auftritt einer Bluegrass-Band namens Misty Mountain Boys. Danach hatte er mit seiner Band The Rockets einen kleinen Erfolg mit dem Song „Jaguar“, woraufhin die Band sich in The Jaguars umbenannte. Don Johnston, einer der Co-Writer von „Jaguar“, war ein Produzent, der in Daniels künftiger Karriere in Nashville eine wichtige Rolle spielen sollte. 1967 folgte Daniels Johnston nach Nashville, wo dieser für den Giganten Columbia Records arbeitete. „Ich wollte schon immer in Nashville leben“, sagte Daniels 2017 gegenüber dem amerikanischen ROLLING STONE. „Das sollte es für mich sein. Bob [wie er Johnston nannte] machte es mir möglich, dorthin zu kommen.“

Zwei Jahre später, 1969, begleitete Charlie Daniels Johnston ins Studio, als Bob Dylans „Nashville Skyline“ aufgenommen wurde. Der Tag war der Start seiner Karriere: Daniels erschien auf drei aufeinanderfolgenden Dylan-Alben und spielte 1970 auf Ringo Starrs „Beaucoups of Blues.“

1970 erschien sein Debüt-Solo-Album bei Columbia Records, 1973 hatte die Charlie Daniels Band ihren ersten Erfolg mit „Uneasy Rider“. 1979 verzeichnete die Band mit „The Devil Went Down to Georgia“ ihren größten Erfolg – der Song gewann einen Grammy.