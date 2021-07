Courtney Barnett kündigt neues Album an – hier „Rae Time“ im Stream hören

Courtney Barnett hat ihr drittes Studioalbum angekündigt. THINGS TAKE TIME, TAKE TIME, so sein Titel, soll am 12 November 2021 erscheinen. Es umfasst zehn neue Songs, Der Opener „Rae Time“ ist bereits im Stream zu hören und als Video zu sehen. Regie führte W.A.M. Bleakley.

Das neue Album schrieb die australische Indierock-Singer/Songwriterin Barnett über einen Zeitraum von zwei Jahren, aufgenommen wurde es Ende 2020 und Anfang 2021 zwischen Sydney und Melbourne mit der Produzentin und Schlagzeugerin Stella Mozgawa (Warpaint, Cate le Bon, Kurt Vile).

Courtney Barnett veröffentlichte bisher zwei Alben: 2015 erschien ihr Debüt SOMETIMES I SIT AND THINK, AND SOMETIMES I JUST SIT. RS-Redakteur Maik Brüggemeyer zeigte sich begeistert: „Oft ist Courtney Barnett so gut, dass man fast bezweifeln muss, dass es sie wirklich gibt.“ 2018 nannte er sie in einem Porträt „Die Hoffnung des Rock’n’Roll“. Im selben Jahr erschien TELL ME HOW YOU REALLY FEEL. Dazwischen machte sie zudem gemeinsame Sache mit Kurt Vile, 2017 brachten sie ihre Platte LOTTA SEA LICE heraus.

Courtney Barnetts neues Album THINGS TAKE TIME, TAKE TIME – die Tracklist:

Rae Street Sunfair Sundown Here’s the Thing Before You Gotta Go Turning Green Take it Day By Day If I Don’t Hear From You Tonight Write a List of Things to Look Forward To Splendour Oh the Night

Courtney Barnetts neues Album THINGS TAKE TIME, TAKE TIME – das Artwork: