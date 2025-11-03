Bud Spencer und Terence Hill noch bis Jahresende gratis sehen

Fans wollen Bud Spencer und Terence Hill endlich als Wachsfiguren sehen

Die beliebtesten Filme des legendären Duos Bud Spencer und Terence Hill sind nur noch für kurze Zeit völlig legal und kostenlos auf YouTube abrufbar. Ende des Jahres geht die Film-Reihe offline.

Zum Jahreswechsel laufen die Lizenzen für die Spielfilme aus, sodass die Inhalte vom YouTube-Kanal „Bud Spencer & Terence Hill – Ihre besten Videos“ entfernt werden müssen. Benjamin Krause, CEO von FREEWIND MEDIA, sieht darin die „perfekte Chance“ für Fans, „noch einmal in die Kultklassiker einzutauchen“. Unter diesem Link ist das möglich.

Was gibt es auf dem Kanal zu sehen?

Der Kanal bietet eine große Auswahl an Titeln wie „Vier Fäuste gegen Rio“, „Zwei außer Rand und Band“, „Zwei sind nicht zu bremsen“, „Keiner haut wie Don Camillo“ und „Zwei Asse trumpfen auf“.

Neben den Spielfilmen finden Zuschauer:innen dort auch Shorts und Compilations der besten Szenen, in denen Highlights der Filme verdichtet und unterhaltsam aufbereitet werden. Der Channel verzeichnet mehrere Millionen Views und zählt zu den erfolgreichsten Filmkanälen in Deutschland.

Bud Spencer und Terence Hill arbeiteten fast 30 Jahre Seite an Seite. In dieser Zeit entstanden 17 gemeinsame Slapstick-Komödien, mit denen man beide auch hinlänglich verbindet.