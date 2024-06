Am 28. September 2024 wird ein besonderer Geburtstag gefeiert: „Human Clay“ von Creed wird 25 Jahre alt. Die LP ist die zweite Platte der Rockband, welche ihr letztendlich zum Durchbruch verhalf. „Human Clay“ gehört zu den 100 meistverkauften Alben in den USA und wurde schon elf Mal mit Platin ausgezeichnet.

Anlässlich des Jubiläums soll der Platte nun ein neuer Anstrich verpasst werden. Am 16. August erscheint eine Remastered-Version und erweiterte 2-CD- und 2-LP-Deluxe-Editionen.

Creed liefert unveröffentlichtes Live-Set

Am 16. August dürfen sich Fans nicht nur auf eine Remastered-Version von „Human Clay“ freuen, sondern auch auf 25 Jahre lang verschollene Live-Aufnahmen. Denn ebenfalls im August erscheinen Mitschnitte eines Auftritts im Freeman Coliseum in San Antonio, Texas vom 4. November 1999. Sowohl auf CD als auch digital gibt es außerdem drei Bonustracks auf dem Album. Diese sind „Young Grow Old“, „To Whom It May Concern“ und „Is This The End?“. Die Deluxe Digital-Edition enthält insgesamt sogar sechs weitere Bonus-Songs, darunter neue Versionen der Songs „Higher“ und „With Arms Wide Open“.

Hier die komplette Tracklist:

CD 1

1. Are You Ready?

2. What If

3. Beautiful

4. Say I

5. Wrong Way

6. Faceless Man

7. Never Die

8. With Arms Wide Open

9. Higher

10. Wash Away Those Years

11. Inside Us All

12. With Arms Wide Open (Strings Version)

13. Young Grow Old

14. To Whom It May Concern

15. Is This the End?

16. Roadhouse Blues (Live) *

17. I’m Eighteen *

18. Higher (Radio Edit) *

19. With Arms Wide Open (Single Version) *

20. What If (Radio Edit) *

21. With Arms Wide Open (Akustik Version) *

CD 2

1. Are You Ready? (Live)

2. Ode (Live)

3. Torn (Live)

4. Beautiful (Live)

5. Illusion (Live)

6. Say I (Live)

7. My Own Prison (Live)

8. What If (Live)

9. With Arms Wide Open (Live)

10. Faceless Man (Live)

11. What’s This Life For (Live)

12. One (Live)

13. Higher (Live)

*nur auf der Deluxe Digital-Edition

Bald neue Musik von Creed?

Im Juli 2023 verkündeten Creed überraschend ihre Reunion. Nach dem Album „Full Circle“ aus 2009 wurde es ruhiger um die Band, die Mitglieder gingen ihren Soloprojekten nach, Frontsänger Scott Stapp hatte mit Drogenprobleme zu kämpfen. Doch nun ist die Rockband zurück, ab dem 17. Juli geht die Gruppe auf Nordamerika-Tournee – und die hat es in sich. Denn bis zum 05. Dezember spielen Scott Stapp, Mark Tremonti, Brian Marshall & Co. über 60 Konzerte.

Die gemeinsame Zeit auf Tour sollen die Musiker auch für neues Material nutzen. So sagt Stapp im Gespräch mit Radiomoderator Eddie Trunk: „Ich denke, dass etwas Songwriting stattfinden wird. Es wird natürlich und wunderschön sein.“ So sollen die Mitglieder bisher vor allem beim Soundcheck oder in der Garderobe neue Songs geschrieben haben. Das sei bei der Tour zu „Full Circle“ ebenfalls geschehen. Nach den über 60 Konzerten dürfte also einiges an neuen Liedern entstanden sein. „Ich denke definitiv, dass es Hoffnung für neue Musik gibt“, schließt Stapp ab.