Crosby, Stills, Nash & Young: „Déjà Vu” erscheint als Deluxe Edition

Als Morello und Slash 2015 als Gastmusiker bei einer Show von Ozzy Osbourne auftraten, wäre es beinahe zu einem schweren Unglück gekommen.

Tom Morello, Gitarrist von Rage Against The Machine, hat über einen beinahe tödlichen Gastauftritt in einem Konzert von Ozzy Osbourne gesprochen. Mit dabei war auch Slash, Gitarrist bei Guns N’Roses. Der Fast-Unfall soll sich im Oktober 2015 ereignet haben, als Ozzy Osbourne bei dem Halloween-Festival „Voodoo Music Experience“ in New Orleans auftrat. Tom Morello und Slash waren damals als Gast-Acts mit dabei, um Osbourne bei den Black-Sabbath-Hits „Iron Man“ und „Paranoid“ zu unterstützen. Nachdem sie schließlich „Iron Man“ performt hatten, gingen Morello und Slash vorerst wieder hinter die Bühne, um dort auf ihre Zugabe mit „Paranoid“ zu warten. Crew-Mitglied machte…