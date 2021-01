Neil Young zeigt Empathie für Kapitol-Stürmer

Der Gitarrist, der zum wütenden Kapitol-Mob gehörte und sich dafür feiern ließ, steht nun auf einer Liste der „Most Wanted“ der US-Behörde.

Jon Schaffer, der Gitarrist von Iced Earth, wird nicht nur vom FBI beobachtet, sondern inzwischen dringend gesucht. Die US-Polizeibehörde hat den Musiker nun auf der „Most Wanted“-Sektion der eigenen Website aufgeführt. Zusammen mit Dutzenden von anderen radikalen Trump-Anhängern, die das Kapitol am 6. Januar stürmten, wird Schaffer wegen „verbotenen Eindringens in das Gebäude des Kapitols der Vereinigten Staaten“ gesucht. Die Liste darf nicht verwechselt werden mit der „Top 10 Most Wanted“-Liste des FBI, wo Schwerverbrecher verzeichnet sind, die dringend gefunden werden sollen, weil sie für andere Amerikaner eine Bedrohung sein könnten. FBI will Kapitol-Terroristen finden Auf der Website heißt es:…