Top-trendender Musiker auf Google verwickelt in Mordermittlung

Google hat seine Liste der meist­trendenden Themen 2025 veröffentlicht – darunter auch die meistgesuchten Musiker. An der Spitze steht D4vd, der Sänger, der in den Mittelpunkt einer Kontroverse geriet, nachdem im Sommer die Leiche der 14-jährigen Celeste Rivas Hernandez in seinem Tesla entdeckt worden war.

Mordverdacht gegen D4vd

Die Veröffentlichung der Suchdaten erfolgt mehrere Wochen, nachdem der Ermittler des Los Angeles Police Department, Joshua Byers, den Fall als „Ermittlung wegen Mordes“ bezeichnete und beim Gericht eine Anordnung beantragte, um die Herausgabe des Autopsieberichts von Rivas zu verhindern. Byers argumentierte laut „LA Times“, dass die öffentliche Veröffentlichung der Details die Mordermittlungen gefährden könne und geschützt werden müsse.

Eine Woche zuvor hatten Quellen NBC News und ABC7 berichtet, dass D4vd als Verdächtiger im Fall des Todes von Rivas gelte. Der Sänger war auf Tour außerhalb des Bundesstaates, als sein verbeulter Tesla Model Y (Baujahr 2023) am 5. September aus dem Bird-Streets-Viertel in den Hollywood Hills abgeschleppt wurde. Das Abschleppunternehmen rief die Polizei, da das Fahrzeug laut einem von ROLLING STONE eingesehenen Durchsuchungsantrag „einen üblen Geruch verströmte und Fliegen anzog“.

Was die nun veröffentlichten Google-Suchdaten betrifft: Die Einstufung als „trending“ bedeutet, dass Suchanfragen zu D4vd 2025 über einen längeren Zeitraum besonders stark anstiegen. Verglichen mit 2024. D4vd gehörte zudem zu den Top Fünf der meisttrendenden Personen insgesamt.

Weitere trendende Musiker und Songs 2025

Auf der Liste der Musiker folgt hinter D4vd die Girlgroup Katseye, die in diesem Jahr mit „Gnarly“ und „Gabriela“ viral ging. Dahinter liegen Bad Bunny (der meistgestreamte Künstler des Jahres auf Spotify), Sombr, Doechii und die Jonas Brothers.

Auch die Liste der meisttrendenden Songs hat Google veröffentlicht. Dominiert von Taylor Swifts „The Life of a Showgirl“. Ganz vorne landete „Wood“, während die Single „Fate of Ophelia“ Platz vier belegte. „Father Figure“, das George Michael sampelt, erreichte Platz fünf. „Oplaite“ Platz acht. Bad Bunnys „DtMF“ schaffte es auf Platz zwei. HUNTR/X’ „Golden“ aus Kpop Demon Hunters auf Platz drei.