D4vd: Leiche identifiziert – Sie war höchstens 15

Kalifornische Behörden haben das Mädchen identifiziert, das vergangene Woche im Kofferraum eines beschlagnahmten Tesla gefunden wurde, der auf den Musiker D4vd zugelassen ist.

Tesla mehrfach in der Gegend gesehen

„Die Verstorbene wurde identifiziert Aber die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen steht noch aus. Informationen können erst danach veröffentlicht werden“, erklärte eine Polizeiquelle gegenüber ROLLING STONE.

Eine Quelle sagte NBC 4, das Opfer sei zwischen 14 und 15 Jahre alt gewesen. Die mutmaßliche Todesursache ist bisher nicht bekannt.

Eine weitere Entwicklung. Anwohner berichteten, dass der Tesla Model Y (Baujahr 2023) in den vergangenen Monaten mehrfach in der Nachbarschaft abgestellt worden sei. Das Fahrzeug habe etwa drei Wochen auf der Bluebird Avenue gestanden. Und sei zuvor schon seit Ende Mai ein paar Straßen weiter südlich gesehen worden. „Er wurde immer wieder umgeparkt“, sagte ein Anwohner des noblen Bird-Streets-Viertels in den Hollywood Hills. „Das ist unheimlich.“

Der Leichnam wurde am 8. September entdeckt, nachdem ein widerlicher Geruch von einem Wagen auf einem Abschlepphof in Los Angeles gemeldet worden war.

Ermittler berichten von starkem Verwesungszustand

Ein Bericht des Gerichtsmediziners von Los Angeles County beschrieb das Opfer als weiblich, mit gewelltem schwarzen Haar und einem auffälligen Tattoo am rechten Zeigefinger mit der Aufschrift „Shhh…“.

Weiter hieß es, die Leiche sei „stark verwest“ gewesen und offenbar „über einen längeren Zeitraum im Fahrzeug gelegen, bevor sie gefunden wurde. Wir können weder Alter noch ethnische Zugehörigkeit bestimmen.“

Als die Leiche entdeckt wurde, stellte sich heraus, dass der Tesla auf D4vd (bürgerlich David Anthony Burke) registriert war. Burke wurde über die Ermittlungen informiert. Ein Sprecher erklärte, er kooperiere mit den Behörden, während er weiterhin Konzerte seiner Withered World-Tour spiele.

Der Wagen war abgeschleppt worden, nachdem er als verlassen gemeldet worden war. Bei der Entdeckung der Leiche befand er sich bereits seit Tagen auf dem Hof.