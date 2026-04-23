D4vd besaß laut Staatsanwaltschaft „erhebliche Mengen Kinderpornografie“

D4vd saß reglos in einem Gerichtssaal in Los Angeles, als ein Staatsanwalt am Donnerstag enthüllte, dass sein iCloud-Account, der von Ermittlern sichergestellt worden war, „erhebliche Mengen Kinderpornografie“ enthalte.

Trotz dieser brisanten Enthüllung signalisierten der Platinkünstler, der bürgerlich David Anthony Burke heißt, und seine Anwälte, dass sie weiterhin auf eine rasche Voruntersuchung in seinem Mordfall ersten Grades drängen. Der Richter setzte daraufhin einen Folgetermin für den 29. April an, um die Beweismittelvorlage zu klären. Der erste Tag der Voruntersuchung – eine Art Mini-Verfahren, bei dem Beweise öffentlich geprüft werden – wurde auf den 1. Mai festgelegt.

„Es war eine aufschlussreiche Anhörung“, sagte Verteidigerin Marilyn Bednarski vor Gericht, womit Burkes zweiter Auftritt vor einem Richter zu Ende ging. Burkes anderer Anwalt, Blair Berk, legte ihm eine Hand auf die Schulter, bevor Richterin Charlaine Olmedo Burke ermahnte, den Bus aus dem Gefängnis zu seinem nächsten Termin nicht zu verpassen – schließlich läuft die Frist für sein Recht auf eine Voruntersuchung innerhalb von zehn Tagen nach der Anklageerhebung.

Verhaftung und Tatvorwürfe

Burke war vergangene Woche verhaftet und am Montag wegen Mordes an Celeste Rivas Hernandez angeklagt worden – einem 14-jährigen Mädchen aus Kalifornien, das im vergangenen September zerstückelt und stark verwest im vorderen Kofferraum seines abgeschleppten Teslas aufgefunden worden war.

Am Donnerstag enthüllte Deputy District Attorney Beth Silverman, dass die Ermittler im Rahmen ihrer Untersuchung eine Telefonüberwachung erwirkt hatten und drei Grand Juries „einberufen wurden, um zu ermitteln – nicht um anzuklagen, sondern um zu ermitteln“. Diese hätten im November, Dezember und Februar getagt.

Am Mittwoch hatte das Leichenschauhaus des Los Angeles County einen lange erwarteten Obduktionsbericht veröffentlicht, der zu dem Schluss kommt, dass Rivas an „mehreren penetrierenden Verletzungen“ im Oberbauch gestorben sei. Der 26-seitige Bericht beschreibt zwei Stichwunden – eine im rechten Bauch, die die Leber perforierte, und eine weitere in der linken Brust, die in einen Interkostalraum eindrang. „Die Todesursache sind mehrere penetrierende Verletzungen. Die Todesart wird als Tötungsdelikt eingestuft“, heißt es darin. Demnach wurde die Todesursache bereits am 9. Dezember 2025 festgestellt.

Obduktionsbefunde im Detail

Toxikologische Tests ergaben einen niedrigen Ethanolspiegel, der offenbar nicht zum Tod von Rivas beigetragen hatte, sowie „präsumtive“ positive Befunde auf Benzodiazepine, Methamphetamin und MDMA, die einer weiteren Bestätigung bedürfen.

Der Bericht wurde veröffentlicht, nachdem die Strafverfolgungsbehörden zuvor eine gerichtliche Verfügung erwirkt hatten, die seine Freigabe untersagte – ein Schritt, den das Büro des Leichenbeschauers ablehnte, da er die Transparenz behindere. „Nach mehreren Monaten bin ich dankbar, dass diese Informationen nun veröffentlicht werden können“, erklärte Chefleichenbeschauer Dr. Odey Ukpo in einem Statement. „Es ist unvorstellbar, dass [Rivas‘ Eltern] so lange warten mussten, um zu erfahren, was mit ihrer Tochter geschehen ist.“

Die Befunde liefern weitere Details zum Zustand der sterblichen Überreste. Dem Bericht zufolge waren Rivas‘ Gliedmaßen „in mehrere Fragmente zerstückelt“, ihr Kopf „teilweise skelettiert“ mit einem fehlenden Auge, und das Weichgewebe zeigte Anzeichen von „Verflüssigung“. Eine Fingerabdrucknahme war „aufgrund aufgeweichter Finger“ nicht möglich.

Fund der Leiche

Rivas‘ Leiche wurde vor sieben Monaten in zwei schwarzen Tüten entdeckt, die im vorderen Kofferraum des Teslas versteckt waren, nachdem das Fahrzeug aus einem gehobenen Viertel der Hollywood Hills abgeschleppt worden war. Die Behörden hatten sich während dieser Zeit kaum zu den Ermittlungen geäußert.

Burke wurde in einem Anklagepunkt wegen Mordes ersten Grades mit erschwerenden Umständen angeklagt, darunter Hinterhalt und finanzielle Bereicherung, sowie in gesonderten Punkten wegen sexueller Handlungen mit einem Minderjährigen und Verstümmelung menschlicher Überreste. Bei seiner Anklageerhebung plädierte er auf nicht schuldig. Die Staatsanwaltschaft gibt an, Rivas sei zuletzt am 23. April 2025 gesehen worden, als sie Burkes Haus in den Hollywood Hills betrat, und habe sich danach nicht mehr gemeldet. Sie ist der Auffassung, dass sie an jenem Tag getötet und ihre Leiche um den 5. Mai herum verstümmelt wurde.

Der Obduktionsbericht dokumentiert zudem die Beweissicherung: Ermittler hätten die Griffe und Reißverschlüsse der Taschen, in denen die sterblichen Überreste aufbewahrt wurden, abgewischt und an den Schnittstellen an Armen und Beinen „kleine blaue Kunststoffteile“ sichergestellt.

Burkes Anwälte erklärten in einem Statement, ihr Mandant habe „Celeste Rivas Hernandez nicht ermordet und sei nicht die Ursache ihres Todes gewesen“.