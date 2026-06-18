D4vd, des Mordes an 14-Jähriger beschuldigt, erhält erneute Verschiebung seiner Anhörung

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D4vd, dem vorgeworfen wird, die 14-jährige Celeste Rivas Hernandez ermordet und ihre zerstückelten Überreste im Kofferraum seines Tesla versteckt zu haben, erschien am Mittwoch vor Gericht und erwirkte eine dritte Verschiebung seiner bevorstehenden Anhörung zur Beweislage.

Der Sänger von „Romantic Homicide“, bürgerlich David Anthony Burke, stimmte zu, die Anhörung vom 29. Juni auf den 21. Juli zu verschieben, nachdem sein Verteidigungsteam um mehr Zeit gebeten hatte. Richterin Charlaine F. Olmedo vom Los Angeles County Superior Court setzte eine Statuskonferenz für den 7. Juli an.

„Danke, Euer Ehren“, sagte Burke, bevor er in einem orangefarbenen Gefängnisanzug und mit Hüftfesseln aus dem Gerichtssaal geführt wurde. Seine leitende Verteidigerin Blair Berk lehnte eine Stellungnahme ab, als sie das Gericht verließ. Seine zweite Hauptverteidigerin, Marilyn Bednarski, war nicht anwesend.

Anhörung mehrfach verschoben

Die Richterin erklärte, sie sehe „triftigen Grund“ für die Vertagung, nachdem sie eine versiegelte Erklärung von Bednarski gelesen hatte, die zusammen mit dem Vertagungsantrag eingereicht worden war. Die bedeutende Anhörung soll voraussichtlich mehrere Tage dauern und mehrere Zeugen umfassen. Anschließend entscheidet die Richterin, ob die Staatsanwaltschaft über ausreichend belastbare Beweise verfügt, um eine Geschworenenjury einzuberufen.

Burke, 21, wurde am 16. April festgenommen und eine Woche später wegen Mordes ersten Grades, des fortgesetzten sexuellen Missbrauchs eines Kindes unter 14 Jahren sowie der widerrechtlichen Verstümmelung menschlicher Überreste angeklagt. Die Staatsanwaltschaft ergänzte die Anklage um erschwerende Umstände – darunter Mord an einer Zeugin, Mord aus finanziellem Motiv und heimtückischer Mord –, was ihn von einer Kaution ausschließt.

In einem erschütternden Beweisbericht, der am 29. April entsiegelt wurde, behauptet die Staatsanwaltschaft, Überwachungsvideos zeigten Burke am 29. Juli 2025 in seinem Tesla, bevor er diesen in der Nähe seines Miethauses parkte und zu einer Konzerttournee aufbrach. Das Fahrzeug wurde später abgeschleppt und sichergestellt; Ermittler machten am 8. September 2025 den grausigen Fund von Rivas‘ Überresten.

Leiche wochenlang im Auto

„Über mehrere Wochen, möglicherweise sogar Monate, ließ der Angeklagte die Leiche des Opfers in seinem Tesla verwesen. Er log Freunde, Geschäftspartner und andere an, die den starken Verwesungsgeruch in und um sein Haus und Fahrzeug bemerkten“, heißt es in dem Bericht, den ROLLING STONE vorliegt.

Dem Dokument zufolge lernte Burke Rivas kennen, als sie elf Jahre alt war, und begann eine sexuelle Beziehung mit ihr, als sie dreizehn wurde. Als Rivas‘ Familie sie als möglichen Ausreißerfall meldete, fanden die Behörden Burkes Nummer in ihren Telefonaufzeichnungen und informierten ihn über ihr Alter. Burke habe Rivas danach „weiterhin nachgestellt“, so die Staatsanwaltschaft – er soll einem Mitschüler 1.000 Dollar gezahlt haben, damit dieser ihr heimlich ein Handy zusteckte, über das sie in Kontakt bleiben konnten.

Wiederhergestellte Textnachrichten zwischen Burke und Rivas sollen Bezüge zu Sex, Schwangerschaft und Abtreibung enthalten. Die Staatsanwaltschaft gibt an, das Paar habe sich in der Nacht vor dem Vorfall gestritten, bevor Burke angeblich einem Uber-Fahrer dafür zahlte, Rivas von ihrem Familienheim in Lake Elsinore – mehr als eine Stunde außerhalb von Los Angeles – zu seinem Miethaus in den Hollywood Hills zu bringen. Den Ermittlern zufolge tötete Burke Rivas kurz nach ihrer Ankunft, weil sie damit gedroht haben soll, die mutmaßlichen sexuellen Übergriffe öffentlich zu machen.

Anklage: Messerstiche und Verstümmelung

„Da er wusste, dass er das Opfer zum Schweigen bringen musste, bevor es seine Musikkarriere ruinierte – wie es gedroht hatte –, stach der Angeklagte kurz nach ihrer Ankunft in seinem Haus mehrfach mit einem Messer auf das Opfer ein und wartete, bis es verblutet war“, heißt es in dem Dokument.

Die Staatsanwaltschaft wirft Burke vor, anschließend unter einem falschen Namen online eine Schaufel, Kettensägen, einen Leichensack und ein aufblasbares blaues Planschbecken bestellt und diese Gegenstände genutzt zu haben, um Rivas in seiner Garage zu zerstückeln. Blutspuren in der Garage seines Miethauses sollen mit Rivas‘ DNA übereinstimmen; zudem soll er Menschen angelogen haben, die den Geruch der verwesenden Leiche bemerkten.

Burke hat auf nicht schuldig plädiert und verfolgte die Anhörung am Mittwoch aufmerksam, nickte, während die Richterin sprach.