Sean Combs setzt sich durch: Klage von Dawn Richard abgewiesen

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Ein Bundesrichter hat die Klage von Dawn Richard – ehemaliges Mitglied von Danity Kane und Diddy-Dirty Money – wegen sexuellen Missbrauchs und Vertragsbruchs gegen Sean „Diddy“ Combs abgewiesen.

Das Urteil ergeht mehr als ein Jahr, nachdem Richard im September 2024 ihre Zivilklage gegen Combs eingereicht hatte. In einer 55-seitigen Klageschrift warf die Sängerin dem Musikmogul vor, sie mehrfach begrapscht zu haben, sie einmal als Strafe zwei Stunden lang in einem verschlossenen Auto eingesperrt zu haben und ihr mit dem Tod gedroht zu haben.

In einer Entscheidung vom Freitag, dem 12. Juni, wies U.S. District Judge Katherine Polk Failla alle 18 Klagepunkte Richards gegen Combs ab – zum Teil mit der Begründung, dass die meisten Ansprüche außerhalb der Verjährungsfrist liegen. Allerdings ordnete die Richterin an, dass der erste Anklagepunkt – das Herzstück der Klage, ein angeblicher Verstoß gegen das New Yorker Stadtgesetz zum Schutz von Opfern geschlechtsmotivierter Gewalt – lediglich ohne Präjudiz abgewiesen werden solle, sodass Richard die Klage vor einem Staatsgericht neu einreichen kann.

Richterin folgt dem Gesetz

„Die Entscheidung des Gerichts in dieser Sache besteht unabhängig von seiner Missbilligung der Sachverhaltsdarstellungen, die, wenn sie der Wahrheit entsprechen, abscheulich sind“, schrieb Judge Polk Failla in ihrer Verfügung. „Das Gericht ist selbstverständlich verpflichtet, dem Gesetz zu folgen.“

In einer Stellungnahme gegenüber ROLLING STONE erklärte Richards Anwalt Arick Fudali, Partner und geschäftsführender Anwalt bei The Bloom Firm, dass sie die Klage neu einreichen wollen. „Wir stimmen der Richterin uneingeschränkt zu, dass die in diesem Fall erhobenen Vorwürfe abscheulich sind“, sagte Fudali. „Wir sind ermutigt und freuen uns darauf, unseren Hauptanspruch nach dem Gender Motivated Violence Act vor dem Staatsgericht in New York City zu verfolgen, gemäß der Entscheidung der Richterin. Wir werden für Dawn kämpfen, bis Gerechtigkeit erreicht ist.“

Ein Sprecher von Combs antwortete nicht sofort auf die Anfrage von ROLLING STONE, teilte aber „Billboard“ mit, dass „die Vorwürfe aus dieser Klage seit geraumer Zeit weltweit Schlagzeilen gemacht haben. Die heutige Entscheidung, den Fall abzuweisen, ist eine wichtige Erinnerung daran, dass Vorwürfe keine Feststellungen sind und dass Gerichte dazu da sind, Ansprüche nach etablierten Rechtsstandards zu prüfen.“

Von „Making the Band“ zu Bad Boy

Richard lernte Combs beim Vorsprechen für seine erfolgreiche MTV-Serie „Making the Band“ kennen und gründete gemeinsam mit Aubrey O’Day, D. Woods, Aundrea Fimbres und Shannon Bex die populäre Gruppe Danity Kane. Beim Staffelfinale von „Making the Band 4“ im Jahr 2008 zerschlug Combs die Band auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs, indem er O’Day und Woods feuerte. Dennoch hielt Combs Richard in der Bad-Boy-Familie, indem er sie in sein neu gegründetes Trio Diddy-Dirty Money aufnahm – neben Sängerin Kalenna Harper.

Von 2004 bis zum Ende ihrer musikalischen Zusammenarbeit mit Combs im Jahr 2012 gab Richard an, Dutzende beunruhigende Vorfälle im Umfeld des Bad-Boy-Gründers miterlebt zu haben – darunter, dass Combs darauf bestand, Meetings in Unterwäsche abzuhalten, dass er sie an Brust und „nacktem Gesäß“ begrapscht habe und dass sie seinen erniedrigenden und sexistischen Bemerkungen ausgesetzt gewesen sei.

Richard behauptete, Combs habe einmal versucht, sie zu schlagen, als sie ihn bat, sie nicht als Schlampe zu bezeichnen. Doch bevor Combs „sie treffen konnte“, habe einer seiner Leibwächter sie gepackt und in eines von Combs‘ Autos gestoßen. Richard schilderte, sie sei zwei Stunden lang allein in dem eiskalten Wagen eingesperrt gewesen und habe das Fahrzeug nicht verlassen können, weil es keine Türgriffe im Innenraum gab. Erst nachdem sie ihren Vater angerufen hatte, der daraufhin zum Studio eilte und Combs aufforderte, sie freizulassen, durfte sie gehen. Später soll Combs zu Richard gesagt haben: „Du rufst deinen Vater nicht an, außer du liegst im Krankenhaus.“

Zeugin beim Strafprozess

Richard behauptete zudem, miterlebt zu haben, wie Combs seiner damaligen Freundin Casandra „Cassie“ Ventura gegenüber körperlich gewalttätig wurde – etwas, worüber Richard letzten Sommer im Strafprozess gegen Combs aussagte.

Combs wurde im September 2024 wegen Racketeering-Verschwörung und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung verhaftet. Von den schwereren Anklagepunkten wurde er freigesprochen, jedoch in zwei Fällen des Transports zur Prostitution schuldig gesprochen. Derzeit verbüßt er eine 50-monatige Haftstrafe im Gefängnis Fort Dix in New Jersey. Sein voraussichtlicher Entlassungstermin ist laut dem Bureau of Prisons für Ende Februar 2028 angesetzt.